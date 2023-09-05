Экс-хавбек команды, игравшей в УПЛ, перешел во французский Амьен
Максим Тейшейра продолжит играть на родине
26-летний экс-вингер донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра нашел новую команду во Франции.
С начала июня, после ухода из «Сошо», Тейшейра оставался свободным агентом, однако накануне подписал годичный контракт с клубом французской Лиги 2 «Амьеном».
Сообщается, что за «Амьен» Максим Тейшейра будет выступать под одиннадцатым номером.
За «Олимпик» французский легионер выступал с 2018 по 2021 год, проведя 77 матчей (8 голов, 9 ассистов), из которых 74 – в рамках УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник присоединился к польскому клубу
Кажется, мерсисайдцы забыли, что современный футбол – это куда больше про бизнес, чем про романтику