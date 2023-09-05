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  4. Экс-хавбек команды, игравшей в УПЛ, перешел во французский Амьен
Франция
05 сентября 2023, 10:20 |
266
0

Экс-хавбек команды, игравшей в УПЛ, перешел во французский Амьен

Максим Тейшейра продолжит играть на родине

05 сентября 2023, 10:20 |
266
0
Экс-хавбек команды, игравшей в УПЛ, перешел во французский Амьен
ФК Амьен. Максим Тейшейра

26-летний экс-вингер донецкого «Олимпика» Максим Тейшейра нашел новую команду во Франции.

С начала июня, после ухода из «Сошо», Тейшейра оставался свободным агентом, однако накануне подписал годичный контракт с клубом французской Лиги 2 «Амьеном».

Сообщается, что за «Амьен» Максим Тейшейра будет выступать под одиннадцатым номером.

За «Олимпик» французский легионер выступал с 2018 по 2021 год, проведя 77 матчей (8 голов, 9 ассистов), из которых 74 – в рамках УПЛ.

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Максим Тейшейра Амьен трансферы Лиги 1 Олимпик Донецк трансферы
Источник ФК Амьен
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