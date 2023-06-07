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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо
Франция
07 июня 2023, 08:49 |
568
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо

Максим Тейшейра продолжит карьеру в другом клубе

07 июня 2023, 08:49 |
568
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо
instagram.com/docoutomaxime

26-летний полузащитник Максим Тейшейра, который известен в Украине по выступлениям за донецкий «Олимпик», покидает «Сошо».

Французский клуб сообщил, что контракт футболиста истекает, и продлеваться не будет.

За «Сошо» Максим Тейшейра выступал с лета 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента из «Олимпика».

Всего за «Сошо» хавбек провел 61 матч, в которых отличился 7 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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Максим Тейшейра Сошо трансферы трансферы Лиги 1 Олимпик Донецк чемпионат Франции по футболу
Источник ФК Сошо
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