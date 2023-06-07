ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо

26-летний полузащитник Максим Тейшейра, который известен в Украине по выступлениям за донецкий «Олимпик», покидает «Сошо».

Французский клуб сообщил, что контракт футболиста истекает, и продлеваться не будет.

За «Сошо» Максим Тейшейра выступал с лета 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента из «Олимпика».

Всего за «Сошо» хавбек провел 61 матч, в которых отличился 7 забитыми мячами и 6 результативными передачами.