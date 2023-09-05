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  4. ВИДЕО. Вечерняя сессия сборной Украины с легионерами в составе
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 09:52 |
711
0

ВИДЕО. Вечерняя сессия сборной Украины с легионерами в составе

«Сине-желтые» готовятся к очередным матчах отбора на Евро-2024

05 сентября 2023, 09:52 |
711
0
ВИДЕО. Вечерняя сессия сборной Украины с легионерами в составе
УАФ

Сборная Украины продолжает в Польше подготовку к поединкам квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года против команд Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Напомним, в понедельник, 4 сентября, к партнерам присоединилась Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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