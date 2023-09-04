Чемпионат Европы04 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:16
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ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие
Команда готовится к матчам отбора Евро-2024
04 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:16
825
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Сборная Украины в Польше продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).
Сообщается, что в понедельник к составу национальной команды присоединилась Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.
Во вторник сборная ждет приезда защитника Сергея Кривцова.
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