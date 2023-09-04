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  4. ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие
Чемпионат Европы
04 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:16
825
0

ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие

Команда готовится к матчам отбора Евро-2024

04 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 04 сентября 2023, 22:16
825
0
ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие
УАФ

Сборная Украины в Польше продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Сообщается, что в понедельник к составу национальной команды присоединилась Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.

Во вторник сборная ждет приезда защитника Сергея Кривцова.

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сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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