ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие

Сборная Украины в Польше продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Сообщается, что в понедельник к составу национальной команды присоединилась Андрей Лунин, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Артем Довбик и Роман Яремчук.

Во вторник сборная ждет приезда защитника Сергея Кривцова.