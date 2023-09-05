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  4. Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 09:15 |
2806
2

Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии

Известно, что на танзанийца претендовали две команды с Туманного Альбиона

05 сентября 2023, 09:15 |
2806
2
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Новатус Мироши

Перед самым закрытием летнего трансферного окна «Шахтер» подписал 21-летнего левого фулбека бельгийского «Зюлте-Варегема» Новатуса Мироши.

Танзанийский легионер продолжит карьеру в стане «горняков» на правах аренды, рассчитанной до лета 2024 года.

«Шахтер» выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии – «Мидлсбро» и «Саутгемптона», выступающих ныне в Чемпионшипе.

Известно, что контракт Мироши с «Зюлте-Варегемом» действителен до июля 2025 года.

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Новатус Мироши Шахтер Донецк Зюлте-Варегем Мидлсбро Саутгемптон трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
Источник TRT Afrika
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Комментарии 2
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Gargantua
то есть для Зюлте Варегема он слабоват, а Саутгемптон и Мидлсборо о нем мечтали?
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