Украина. Премьер лига05 сентября 2023, 09:15 |
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Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Известно, что на танзанийца претендовали две команды с Туманного Альбиона
05 сентября 2023, 09:15 |
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Перед самым закрытием летнего трансферного окна «Шахтер» подписал 21-летнего левого фулбека бельгийского «Зюлте-Варегема» Новатуса Мироши.
Танзанийский легионер продолжит карьеру в стане «горняков» на правах аренды, рассчитанной до лета 2024 года.
«Шахтер» выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии – «Мидлсбро» и «Саутгемптона», выступающих ныне в Чемпионшипе.
Известно, что контракт Мироши с «Зюлте-Варегемом» действителен до июля 2025 года.
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Комментарии 2
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то есть для Зюлте Варегема он слабоват, а Саутгемптон и Мидлсборо о нем мечтали?
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