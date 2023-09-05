Перед самым закрытием летнего трансферного окна «Шахтер» подписал 21-летнего левого фулбека бельгийского «Зюлте-Варегема» Новатуса Мироши.

Танзанийский легионер продолжит карьеру в стане «горняков» на правах аренды, рассчитанной до лета 2024 года.

«Шахтер» выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии – «Мидлсбро» и «Саутгемптона», выступающих ныне в Чемпионшипе.

Известно, что контракт Мироши с «Зюлте-Варегемом» действителен до июля 2025 года.