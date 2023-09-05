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US Open
05 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 05 сентября 2023, 08:40
222
0

Карлос АЛЬКАРАС: «У меня стало меньше ошибок»

Испанец – о своем выступлении на US Open

05 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 05 сентября 2023, 08:40
222
0
Карлос АЛЬКАРАС: «У меня стало меньше ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№1 АТР) поделился мнением о своем выходе в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

В матче 1/8 финала 20-летний уроженец Мурсии, как известно, в трех сетах переиграл 61-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди – 6:3, 6:3, 6:4.

«Учитывая интенсивность с самого начала и до последнего мяча, я думаю, что провел действительно солидный матч. Меньше ошибок стало. Я играл в свою игру. Я действительно доволен выступлением и рад, что этот матч закончился», – заявил Алькарас.

К слову, Карлос Алькарас, выйдя в четвертьфинал мэйджора в Нью-Йорке, стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удавалось достичь четыре раза подряд стадии 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Испанец оказался старше лишь Бьорна Борга, который сделал подобную серию в середине 1970-х годов в возрасте 19 лет.

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Источник US Open
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