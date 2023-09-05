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US Open
05 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:28
75
0

Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала US Open

Первая ракетка мира в 1/8 финала обыграл итальянца Маттео Арнальди.

05 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:28
75
0
Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) продолжит вступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023 года.

В 1/8 финала испанец в трех сетах обыграл итальянца Арнальди.

US Open. 1/8 финала.

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет против победителя пары Зверев – Синнер.

Напомним, выступления на турнире в парном разряде закончила Марта Костюк.

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US Open 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Маттео Арнальди
Источник Sport.ua
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