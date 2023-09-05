US Open05 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:28
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Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала US Open
Первая ракетка мира в 1/8 финала обыграл итальянца Маттео Арнальди.
05 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:28
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) продолжит вступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023 года.
В 1/8 финала испанец в трех сетах обыграл итальянца Арнальди.
US Open. 1/8 финала.
Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:2, 6:4.
В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет против победителя пары Зверев – Синнер.
Напомним, выступления на турнире в парном разряде закончила Марта Костюк.
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