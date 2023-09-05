Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала US Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) продолжит вступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023 года.

В 1/8 финала испанец в трех сетах обыграл итальянца Арнальди.

US Open. 1/8 финала.

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:2, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет против победителя пары Зверев – Синнер.

Напомним, выступления на турнире в парном разряде закончила Марта Костюк.