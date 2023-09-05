US Open05 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 05 сентября 2023, 01:56
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Пара Костюк – Русе покинула US Open
В третьем круге турнира Марта и Елена-Габриэла вылетели от дуэта Гофф – Пегула
05 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 05 сентября 2023, 01:56
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Украинка Марта Костюк завершила выступления на US Open и в парном разряде. Украинка с румынкой Русе уступили дуэту американок Коко Гофф / Джессика Пегула.
US Open. Третий круг парного разряда
Коко Гофф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – 6:4, 6:1.
Ранее Марта покинула турнир в одиночном разряде, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана.
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Комментарии 2
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Оце рівень - американки грають дальше і в одиночці і в парі, а Марта буде фоткатись для інсти, вся різниця...
Пегула ще й в змішаному парному продовжує грати
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