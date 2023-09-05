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  4. Пара Костюк – Русе покинула US Open
US Open
05 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 05 сентября 2023, 01:56
40
2

Пара Костюк – Русе покинула US Open

В третьем круге турнира Марта и Елена-Габриэла вылетели от дуэта Гофф – Пегула

05 сентября 2023, 01:31 | Обновлено 05 сентября 2023, 01:56
40
2
Пара Костюк – Русе покинула US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Марта Костюк завершила выступления на US Open и в парном разряде. Украинка с румынкой Русе уступили дуэту американок Коко Гофф / Джессика Пегула.

US Open. Третий круг парного разряда

Коко Гофф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – 6:4, 6:1.

Ранее Марта покинула турнир в одиночном разряде, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана.

ТУРНІРНА СІТКА

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Джессика Пегула Марта Костюк Коко Гофф Елена-Габриэла Русе US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Ванчак
Оце рівень - американки грають дальше і в одиночці і в парі, а Марта буде фоткатись для інсти, вся різниця... 
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+1
Первый Среди Равных
Пегула ще й в змішаному парному продовжує грати
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