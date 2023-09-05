Пара Костюк – Русе покинула US Open

Украинка Марта Костюк завершила выступления на US Open и в парном разряде. Украинка с румынкой Русе уступили дуэту американок Коко Гофф / Джессика Пегула.

US Open. Третий круг парного разряда

Коко Гофф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – 6:4, 6:1.

Ранее Марта покинула турнир в одиночном разряде, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана.

ТУРНІРНА СІТКА