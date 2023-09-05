Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Турнир в Нью-Йорке продолжается без первого номера рейтинга – Иги Свентек из Польши
На Открытом чемпионате США по теннису стали известны все участницы 1/4 финала у женщин.
Последние вакансии на данной стадии турнира закрыли Чжен Циньвень и Арина Соболенко.
Китаянка Чжен Циньвень, имея 23-й номер посева, в 1/8 финала в двух сетах переиграла ОНс Жабер из Туниса, у которой был пятый номер посева.
Арина Соболенко (№2 WTA) смогла в двух сетах обыграть Дарью Касаткину (№14 WTA).
Напомним, ранее на стадии 1/8 финала US Open из борьбы за трофей выбыла Ига Свентек из Польши – лидер мирового женского тенниса. Она проиграла Алене Остапенко из Латвии.
US Open. Женщины. 1/8 финала
Дарья Касаткина (13) – Арина Соболенко (2) – 1:6, 3:6
Онс Жабер (Тунис, 5) – Чжэн Циньвень (Китай, 23) – 2:6, 4:6
Пары 1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия, 20) – Коко Гофф (США, 6)
Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10)
Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Киз (США, 17)
Чжэн Циньвень (Китай, 23) – Арина Соболенко (2)
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