Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open

На Открытом чемпионате США по теннису стали известны все участницы 1/4 финала у женщин.

Последние вакансии на данной стадии турнира закрыли Чжен Циньвень и Арина Соболенко.

Китаянка Чжен Циньвень, имея 23-й номер посева, в 1/8 финала в двух сетах переиграла ОНс Жабер из Туниса, у которой был пятый номер посева.

Арина Соболенко (№2 WTA) смогла в двух сетах обыграть Дарью Касаткину (№14 WTA).

Напомним, ранее на стадии 1/8 финала US Open из борьбы за трофей выбыла Ига Свентек из Польши – лидер мирового женского тенниса. Она проиграла Алене Остапенко из Латвии.

US Open. Женщины. 1/8 финала

Дарья Касаткина (13) – Арина Соболенко (2) – 1:6, 3:6

Онс Жабер (Тунис, 5) – Чжэн Циньвень (Китай, 23) – 2:6, 4:6

Пары 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия, 20) – Коко Гофф (США, 6)

Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Каролина Мухова (Чехия, 10)

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Киз (США, 17)

Чжэн Циньвень (Китай, 23) – Арина Соболенко (2)