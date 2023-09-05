Неймар рассказал о своей главной футбольной мечте

Бразильский нападающий Неймар, который летом этого года стал игроком клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, куда перешел из «ПСЖ», заявил о желании стать чемпионом мира. 31-летний уроженец Сан-Паулу признался, что это его самая желанная мечта.

«Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается. В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят», – рассказал Неймар.

Как известно, Неймар после перехода из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за клуб из Саудовской Аравии не провел еще ни одного матча. Он восстанавливается после повреждения.

Ранее Неймар заявил, что его бывший одноклубник по «ПСЖ» Лионель Месси переживал ад в стане парижского клуба.