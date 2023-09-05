Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар рассказал о своей главной футбольной мечте
Бразилия
05 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 05 сентября 2023, 07:23
348
1

Неймар рассказал о своей главной футбольной мечте

Бразилец имеет амбициозную цель

05 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 05 сентября 2023, 07:23
348
1
Неймар рассказал о своей главной футбольной мечте
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий Неймар, который летом этого года стал игроком клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, куда перешел из «ПСЖ», заявил о желании стать чемпионом мира. 31-летний уроженец Сан-Паулу признался, что это его самая желанная мечта.

«Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается. В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят», – рассказал Неймар.

Как известно, Неймар после перехода из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за клуб из Саудовской Аравии не провел еще ни одного матча. Он восстанавливается после повреждения.

Ранее Неймар заявил, что его бывший одноклубник по «ПСЖ» Лионель Месси переживал ад в стане парижского клуба.

По теме:
ПСЖ о словах Неймара про ад: «Не комментируем, у нас есть достоинство»
НЕЙМАР: «Месси попал в рай со сборной Аргентины, но пережил ад в ПСЖ»
Луис СУАРЕС: «Надо уважать решение Неймара перейти в Саудовскою Аравию»
Неймар сборная Бразилии по футболу
Источник Globoesporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода
Футбол | 04 сентября 2023, 19:18 2
Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода
Днепр-1 возвращается домой из Ужгорода

Днепряне снова будут в родном городе

Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Теннис | 04 сентября 2023, 08:14 2
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open

Ига Свёнтек не смогла защитить прошлогодний титул

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 04.09.2023, 20:30
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Футбол | 04.09.2023, 15:22
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»
Футбол | 04.09.2023, 22:04
ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»
ХОЛАНД: «Сон – самая важная вещь в мире»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
А коли він не відновлюється? Здається, що він по пів-сезону "відновлюється". Розквіт його кар"єри це була "Барселона". Можливо, один сезон в "ПСЖ", коли дійшли до фіналу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
04.09.2023, 16:20 10
Футбол
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
03.09.2023, 12:56 10
Теннис
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
03.09.2023, 16:56 21
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
03.09.2023, 00:43 75
Теннис
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
03.09.2023, 17:41 12
Футбол
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 8
Футбол
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
04.09.2023, 07:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем