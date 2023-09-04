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  4. НЕЙМАР: «Месси попал в рай со сборной Аргентины, но пережил ад в ПСЖ»
Major League Soccer
04 сентября 2023, 09:57 |
855
1

НЕЙМАР: «Месси попал в рай со сборной Аргентины, но пережил ад в ПСЖ»

Бразильский нападающий – о своем бывшем одноклубние

04 сентября 2023, 09:57 |
855
1
НЕЙМАР: «Месси попал в рай со сборной Аргентины, но пережил ад в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, как они с Лионелем Месси провели последний год в парижском клубе.

– Каково было видеть, как Месси выиграл чемпионат мира? Многие говорят, что футбол был справедлив к Месси. Согласны ли вы с этим?
– Я был очень рад за год, который он провел, но в то же время очень грустно, потому что он испытал обе стороны медали. Он попал в рай со сборной Аргентины, он выиграл все в последние годы, а с «ПСЖ» он пережил ад, мы пережили ад, и он, и я. Мы расстроены, потому что мы там были не просто так, мы переходили туда для того, чтобы сделать все возможное, чтобы стать чемпионами, чтобы попытаться войти в историю. Для этого мы снова собрались вместе, мы собрались там для того, чтобы войти в историю. К сожалению, нам это не удалось.

Месси ушел из «ПСЖ» так, как, с точки зрения футбола, он не заслуживал. Все знают, что это парень, который тренируется, который борется, если он проигрывает, он злится. Он был несправедливо обвинен, на мой взгляд. Но в то же время я был очень рад, что он выиграл чемпионат мира. Как вы сказали, в этот раз футбол был справедлив. Поскольку сборная Бразилии вылетела, Месси заслужил такое завершение карьеры, – сказал Неймар.

Отметим, что оба футболиста во время выступлений в «ПСЖ» подвергались критике болельщиков. Ультрас преследовали игроков, чтобы выразить недовольство их игрой.

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Неймар Лионель Месси ПСЖ ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
Источник Globoesporte
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