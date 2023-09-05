Жилстрой-1 подписал двух футболисток сборной Украины
Контракт с харьковчанками заключили Натия Панцулая и Тамила Химич
Харьковский женский футбольный клуб «Жилстрой-1» заключил контакты с футболистками сборной Украины Тамилой Химич и Натией Панцулая.
Тамила Химич пришла в команду после выступлений за черниговскую «Легенду», белорусский «Минск», хорватский «Сплит», испанский «Эспаньол» и венгерский «ЕТО ДЕР».
Натия Панцулая имела опыт игры за костопольскую «Родину», тернопольскую «Тернополянку», харьковские «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2», черниговскую «Легенду», Турецкий «АЛГ спор», испанский «Атлетико» и ковалевский «Колос».
Напомним, стали известны результаты жеребьевки Кубка Украины среди женщин.
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