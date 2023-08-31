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31 августа 2023, 12:39 | Обновлено 31 августа 2023, 13:00
163
1

Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Поединки должны состояться 13 сентября

31 августа 2023, 12:39 | Обновлено 31 августа 2023, 13:00
163
1
Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
womensfootball.com.ua

Состоялась жеребьевка пар 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд.

В процедуре приняли участие 9 клубов. Дело в том, что еще не сыграна одна встреча 1/8 финала, в которой отношения выяснят «Минай» и «Кривбасс». Победитель этого матча в четвертьфинале сразится с харьковской командой «Жилстрой-1».

Пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд:

  • «Динамо» – «Днепр-1»
  • «Жилстрой-1» – «Минай»/«Кривбасс»
  • «Ладомир» – «Ворскла»
  • «Шахтер» – «Колос»

Проведение матчей запланировано на 13 сентября.

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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женский футбол Кубок Украины по футболу среди женщин жеребьевка
Источник Sport.ua
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Саша Л
Житлобуд-1 грає в формі з емблемою Металіст1925)
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