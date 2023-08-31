Другие новости31 августа 2023, 12:39 | Обновлено 31 августа 2023, 13:00
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Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
Поединки должны состояться 13 сентября
31 августа 2023, 12:39 | Обновлено 31 августа 2023, 13:00
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Состоялась жеребьевка пар 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд.
В процедуре приняли участие 9 клубов. Дело в том, что еще не сыграна одна встреча 1/8 финала, в которой отношения выяснят «Минай» и «Кривбасс». Победитель этого матча в четвертьфинале сразится с харьковской командой «Жилстрой-1».
Пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд:
- «Динамо» – «Днепр-1»
- «Жилстрой-1» – «Минай»/«Кривбасс»
- «Ладомир» – «Ворскла»
- «Шахтер» – «Колос»
Проведение матчей запланировано на 13 сентября.
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