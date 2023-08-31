Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Состоялась жеребьевка пар 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд.

В процедуре приняли участие 9 клубов. Дело в том, что еще не сыграна одна встреча 1/8 финала, в которой отношения выяснят «Минай» и «Кривбасс». Победитель этого матча в четвертьфинале сразится с харьковской командой «Жилстрой-1».

Пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд:

«Динамо» – «Днепр-1»

«Жилстрой-1» – «Минай»/«Кривбасс»

«Ладомир» – «Ворскла»

«Шахтер» – «Колос»

Проведение матчей запланировано на 13 сентября.