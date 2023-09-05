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  4. Максим Дячук попал в список номинантов на премию Golden Boy
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 03:05 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:17
76
0

Максим Дячук попал в список номинантов на премию Golden Boy

Также претендентами на престижную награду есть еще два украинца

05 сентября 2023, 03:05 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:17
76
0
Максим Дячук попал в список номинантов на премию Golden Boy
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук попал в список 100 претендентов на премию Golden Boy. Она вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Кроме Дячука, в списке присутствуют также два голкипера из УПЛ – кипер «Ворсклы» Павел Исенко и вратарь «Зари» Александр Сапутин.

В рейтинге Дячук занимает 59 место, Исенко – 67-е, а Сапутин – 68-е.

За футболистов можно проголосовать на итальянском сайте Tuttosport.

В прошлом сезоне премию выиграл каталонец Гави.

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Максим Дячук Динамо Киев Павел Исенко Александр Сапутин Golden Boy
Источник ФК Динамо Киев
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