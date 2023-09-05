Максим Дячук попал в список номинантов на премию Golden Boy

20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук попал в список 100 претендентов на премию Golden Boy. Она вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Кроме Дячука, в списке присутствуют также два голкипера из УПЛ – кипер «Ворсклы» Павел Исенко и вратарь «Зари» Александр Сапутин.

В рейтинге Дячук занимает 59 место, Исенко – 67-е, а Сапутин – 68-е.

За футболистов можно проголосовать на итальянском сайте Tuttosport.

В прошлом сезоне премию выиграл каталонец Гави.