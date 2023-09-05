Украина. Премьер лига05 сентября 2023, 03:05 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:17
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Максим Дячук попал в список номинантов на премию Golden Boy
Также претендентами на престижную награду есть еще два украинца
05 сентября 2023, 03:05 | Обновлено 05 сентября 2023, 03:17
76
0
20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Максим Дячук попал в список 100 претендентов на премию Golden Boy. Она вручается лучшему молодому футболисту Европы.
Кроме Дячука, в списке присутствуют также два голкипера из УПЛ – кипер «Ворсклы» Павел Исенко и вратарь «Зари» Александр Сапутин.
В рейтинге Дячук занимает 59 место, Исенко – 67-е, а Сапутин – 68-е.
За футболистов можно проголосовать на итальянском сайте Tuttosport.
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