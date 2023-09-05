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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:50
69
0

Юрий БЕРЕЗА: «Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу»

Почетный президент «Днепра-1» – о переходе форварда

05 сентября 2023, 02:40 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:50
69
0
Юрий БЕРЕЗА: «Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу»
СК Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал, благодаря кому трансфер Артема Довбика в «Жирону» стал возможным.

«Конечно, благодаря Русолу. Я его могу винить во многих моментах, но Андрей Анатольевич – главный двигатель «Днепра-1», а не Красников, Береза или Коломойский, как некоторые придумывают. Слава Богу, в нашей команде есть Русол.

Это один из лучших футбольных функционеров Украины с большим будущим. Он умный и сильный человек. Русол – абсолютный патриот днепровского футбола. С ним у нас большое будущее и при нем гимн Лиги чемпионов будет звучать на «Днепр-Арене».

Что касается Довбика, то Артём выполнил свою миссию в «Днепре-1». Он – патриот, великий футболист и на 100 процентов порядочный человек. Довбик переподписал контракт с «Днепром-1» и дал родному клубу заработать на трансфере», – сказал Береза.

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Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
Юрий Береза Андрей Русол Артем Довбик Днепр-1 Жирона
Источник Украинский футбол
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