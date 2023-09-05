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Испания
05 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:06
52
0

Реал предложит Родриго новый контракт

«Сливочные» хотят сохранить вингера в своем составе

05 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 05 сентября 2023, 02:06
52
0
Реал предложит Родриго новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Как сообщил инсайдер Экрем Конур, мадридский «Реал» хочет сохранить в своем составе вингера Родриго.

Контракт игрока с клубом истекает в 2025 году, мадридцы планируют начать переговоры с игроком о подписании нового.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года, перейдя из «Сантоса». За это время игрок провел в составе команды 182 матча, забил 40 голов и отдал 30 голевых передач.

Напомним, «Реал» недавно без украинца Лунина с трудом сумел вырвать победу над «Хетафе» в матче чемпионата.

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Реал Мадрид Родриго Гоес
Источник Twitter
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