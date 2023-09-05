Реал предложит Родриго новый контракт

Как сообщил инсайдер Экрем Конур, мадридский «Реал» хочет сохранить в своем составе вингера Родриго.

Контракт игрока с клубом истекает в 2025 году, мадридцы планируют начать переговоры с игроком о подписании нового.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года, перейдя из «Сантоса». За это время игрок провел в составе команды 182 матча, забил 40 голов и отдал 30 голевых передач.

Напомним, «Реал» недавно без украинца Лунина с трудом сумел вырвать победу над «Хетафе» в матче чемпионата.