Реал предложит Родриго новый контракт
«Сливочные» хотят сохранить вингера в своем составе
Как сообщил инсайдер Экрем Конур, мадридский «Реал» хочет сохранить в своем составе вингера Родриго.
Контракт игрока с клубом истекает в 2025 году, мадридцы планируют начать переговоры с игроком о подписании нового.
Родриго выступает за «Реал» с 2019 года, перейдя из «Сантоса». За это время игрок провел в составе команды 182 матча, забил 40 голов и отдал 30 голевых передач.
Напомним, «Реал» недавно без украинца Лунина с трудом сумел вырвать победу над «Хетафе» в матче чемпионата.
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