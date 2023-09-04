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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Пихаленок не продается»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:17
1085
3

Юрий БЕРЕЗА: «Пихаленок не продается»

Почетный президент днепровского клуба – о ценности полузащитника для команды

04 сентября 2023, 19:38 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:17
1085
3
Юрий БЕРЕЗА: «Пихаленок не продается»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал об отношении клубного руководства к полузащитнику Александру Пихаленку. Собственник клуба заявил, что 26-летний игрок является образующим игроком для всего коллектива, поэтому вопрос продажи Пихаленка даже не рассматривается.

«Пихаленок является основой «Днепра-1», один из столпов нашего клуба. Он еще поднимет трофей над головой с нашей командой, поверьте. Пихаленок сейчас никуда не идет, он не продается», – признался Береза.

Александр Пихаленок в нынешнем сезоне провел за «Днепр-1» во всех турнирах 9 матчей, забил 3 гола.

Ранее Юрий Береза подверг жесткой критике Александра Кучера и Евгения Красникова – экс-тренера и бывшего спортивного директора клуба.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Александр Пихаленок Юрий Береза
Источник Украинский футбол
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Gargantua
игрок действительно хороший, с умным последним пасом
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Xzibit11
Да кто у тебя спрашивать будет, нужно Бени продать-продаст.
Подстилка Коломойская
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0
romanchik.8409
Пока единственный трофей Ваш это 1 лига победа,если вылет будет...
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0
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