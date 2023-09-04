Юрий БЕРЕЗА: «Пихаленок не продается»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал об отношении клубного руководства к полузащитнику Александру Пихаленку. Собственник клуба заявил, что 26-летний игрок является образующим игроком для всего коллектива, поэтому вопрос продажи Пихаленка даже не рассматривается.

«Пихаленок является основой «Днепра-1», один из столпов нашего клуба. Он еще поднимет трофей над головой с нашей командой, поверьте. Пихаленок сейчас никуда не идет, он не продается», – признался Береза.

Александр Пихаленок в нынешнем сезоне провел за «Днепр-1» во всех турнирах 9 матчей, забил 3 гола.

Ранее Юрий Береза подверг жесткой критике Александра Кучера и Евгения Красникова – экс-тренера и бывшего спортивного директора клуба.