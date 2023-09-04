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  4. Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Англия
04 сентября 2023, 18:36 |
1289
0

Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ

Йохан Бакайоко летом текущего года уже отказался от варианта из АПЛ

04 сентября 2023, 18:36 |
1289
0
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Бакайоко

Английский «Ливерпуль» подыскивает потенциальную замену для 30-летнего лидера команды правого вингера Мохамеда Салаха, который может покинуть клуб.

Приоритетным кандидатом на замену египтянина в стане «красных» считают 20-летнего вингера ПСВ и сборной Бельгии Йохана Бакайоко. В «Ливерпуле» полагают, что этот футболист сможет стать долгосрочной заменой для Салаха, и в январе английский топ-клуб попытается договориться с нидерландцами о трансфере.

Летом нынешнего года Бакайоко уже имел предложение от клуба АПЛ – «Брентфорд» давал за вингера 34 миллиона фунтов, но футболист отказался от сделки, пожелав сыграть с ПСВ в Лиге чемпионов.

Интерес «Ливерпуля» к Бакайоко связан, прежде всего, с тем, что Мохамедом Салахом активно интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Этот клуб уже предложил «красным» 150 миллионов фунтов за африканца, но получил отказ, и теперь готовится улучшить предложение, как ожидается, до 200 миллионов фунтов.

Отметим, что трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 7 сентября, а потому потенциальный переход Салаха может состояться уже в ближайшие дни, из-за чего «Ливерпулю» как минимум до зимы придется обходиться имеющимися кадровыми ресурсами.

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Йохан Бакайоко Ливерпуль ПСВ трансферы АПЛ трансферы Мохамед Салах
Источник Daily Express
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