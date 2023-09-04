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  4. Лазарет Руха опустел
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 13:55 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:58
179
0

Лазарет Руха опустел

У львовского клуба не осталось травмированных футболистов

04 сентября 2023, 13:55 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:58
179
0
Лазарет Руха опустел
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, одни из лидеров чемпионата УПЛ – футболисты «Рух» после вчерашнего календарного матча с «Металлистом 1925» получили два дня отдыха и начнут подготовку к новым испытаниям 6 сентября. На 10 сентября запланирован контрольный поединок с молодежным составом.

По информации нашего источника, лазарет «Руха» – опустел, а последними его покинули Денис Пидгурский и Олег Федор, которые уже могут тренироваться в общей группе.

В ближайшее время отсутствовать в тренировочном лагере «Руха» будут Денис Теслюк, Илья Квасница, Виталий Роман и Богдан Слюбик, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины.

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Рух Львов Рух - Металлист 1925 инсайд
Источник Sport.ua
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