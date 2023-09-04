Как стало известно Sport.ua, одни из лидеров чемпионата УПЛ – футболисты «Рух» после вчерашнего календарного матча с «Металлистом 1925» получили два дня отдыха и начнут подготовку к новым испытаниям 6 сентября. На 10 сентября запланирован контрольный поединок с молодежным составом.

По информации нашего источника, лазарет «Руха» – опустел, а последними его покинули Денис Пидгурский и Олег Федор, которые уже могут тренироваться в общей группе.

В ближайшее время отсутствовать в тренировочном лагере «Руха» будут Денис Теслюк, Илья Квасница, Виталий Роман и Богдан Слюбик, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины.