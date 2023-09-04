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  4. ВИШНЯК: «Недооценили соперника. Хотели его обыграть, не напрягаясь»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 12:33 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:48
387
1

ВИШНЯК: «Недооценили соперника. Хотели его обыграть, не напрягаясь»

Главный тренер «Колоса» дал комментарий после матча с «Кривбассом»

04 сентября 2023, 12:33 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:48
387
1
ВИШНЯК: «Недооценили соперника. Хотели его обыграть, не напрягаясь»
UA-Football / Александр Приходько. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк поделился мыслями об игре с криворожским «Кривбассом» (0:3).

– Во-первых, хочется извиниться перед болельщиками за тот результат, который сегодня имеем. Скажем так, это заслуженный результат. Поздравляю «Кривбасс» с победой, он заслуженно победил. Соперник навязал нам свою игру, удобную для них. А мы не выполнили то, что планировали.

– Игра начинается при счете 0:0. Когда вы поняли, что что-то пошло не по плану?

– Мы с первых минут начали играть через середину поля, а «Кривбасс» действовал через быстрые переходы из обороны в атаку. Акцентировали внимание на том, что надо задействовать фланги, играть через диагональные передачи. Мы допускали ошибки в центре поля, создавая условия для соперника перехватывать мячи и выбегать в контратаки.

Как пример, момент на второй минуте, когда Бурда обрезался, а игроки «Кривбасса» в средней зоне уже ждали этот мяч. Хорошо, что все закончилось лишь угловым. Сегодня «Кривбасс» указал нам на наши недостатки, если мы хотим бороться за места в верхней части таблицы.

У нас сегодня отсутствовала игровая дисциплина, мы проигрывали много единоборств. Связываю это с тем, что мы недооценили соперника и хотели его обыграть, не прилагая максимум усилий. Сложилось такое впечатление с первых минут. Думаю, этот урок мы усвоим и прибавим в игровой дисциплине.

Это поражение даст возможность пересмотреть отношение к игре, как мне, так и футболистам. Мы должны сделать правильные выводы и поражение пойдет нам на пользу. Впереди три выходных, надо все проанализировать. 9 сентября планируем контрольный матч против «Зари», а дальше уже будем готовиться к двум подряд выездным поединкам.

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Колос - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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PETP0
Ахахаха, оце клоун, 100 балів! Тренер нещасної сільської команди вважав, що може обіграти Кривбас (який тренує Вернидуб!) не напружуючись! Це капець, я під столом! Чучело, ти як у тренери попало?
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