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  4. Роман ДИДЫК: «Мы недовольны результатом. Мы должны были побеждать»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 12:19 |
308
0

Роман ДИДЫК: «Мы недовольны результатом. Мы должны были побеждать»

Роман Дидык и Таллес прокомментировали ничью с «Металлистом 1925»

04 сентября 2023, 12:19 |
308
0
Роман ДИДЫК: «Мы недовольны результатом. Мы должны были побеждать»
ФК Рух. Роман Дидык

Игроки львовского «Руха» Роман Дидык и Таллес поделились впечатлениями от игры с «Металлистом 1925» (1:1).

Роман Дидык: «Мы недовольны результатом. Это должна была быть выигрышная игра для нас, еще и соперник доигрывал матч в меньшинстве. Мы прижали «Металлист 1925» к их воротам, но не реализовали свои моменты. Для нас это станет уроком.

«Рух» не очень уверенно выглядел в первом тайме. Во второй половине игры мы снова прибавили, как и во всех предыдущих матчах на старте УПЛ. Именно тогда мы выходим с хорошим настроением. Не знаю, почему именно так случается. Надеюсь, эта пауза на матчи сборных станет плодотворной для нас и все дальше улучшится».

Таллес: «Знали, что это будет сложная игра против хорошего соперника. Я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Возможно, не все получалось в завершающей стадии, но в целом «Рух» был лучше «Металлиста 1925». Я вышел в основе, ведь постепенно набираю форму. Игра с первых минут дает другой импульс и заставляет быть более ответственным. Чем больше игрового времени я буду иметь – тем лучше я буду играть».

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Роман Дидык Таллес Бренер Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
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