Максим Жичиков стал автором 300-го автогола в чемпионатах Украины

Автогол защитника «Металлиста 1925» Максима Жичикова в матче с «Рухом» (1:1) стал 300-м в истории чемпионатов Украины.

Чаще других забивали в свои ворота футболисты «Карпат» - 22 раза, «Мариуполя», «Черноморца» – по 19, «Днепра» – 16, «Ворсклы», «Говерлы» и «Динамо» – по 14. А среди игроков – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4. Больше же всего «самострелов» было совершено в пользу «Шахтера» – 43.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные автоголы чемпионатов Украины