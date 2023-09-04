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  4. Максим Жичиков стал автором 300-го автогола в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 11:52 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:32
111
0

Максим Жичиков стал автором 300-го автогола в чемпионатах Украины

Чаще других забивали в свои ворота игроки «Карпат»

04 сентября 2023, 11:52 | Обновлено 04 сентября 2023, 12:32
111
0
Максим Жичиков стал автором 300-го автогола в чемпионатах Украины
ФК Металлист 1925. Максим Жичиков

Автогол защитника «Металлиста 1925» Максима Жичикова в матче с «Рухом» (1:1) стал 300-м в истории чемпионатов Украины.

Чаще других забивали в свои ворота футболисты «Карпат» - 22 раза, «Мариуполя», «Черноморца» – по 19, «Днепра» – 16, «Ворсклы», «Говерлы» и «Динамо» – по 14. А среди игроков – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4. Больше же всего «самострелов» было совершено в пользу «Шахтера» – 43.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные автоголы чемпионатов Украины

АГ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

16.04.1992

Владимир ГУСАК

Кремень

Металлург З (д)

27’ (0:1)

0:1

50-й

11.06.2001

Дмитрий НАЗАРОВ

Таврия

Динамо (д)

64’ (1:2)

1:2

100-й

19.03.2007

Элвин БЕЧИРИ

Металлург Д

Шахтер (г)

63’ (0:2)

1:2

150-й

14.08.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец

Черноморец (д)

85’ (1:1)

1:1

200-й

05.04.2015

Руслан ЗУБКОВ

Ильичевец

Шахтер (д)

27’ (0:2)

2:6

250-й

30.05.2019

Александр ПИХАЛЕНОК

Мариуполь

Заря (д)

12’ (0:1)

3:1

300-й

03.09.2023

Максим ЖИЧИКОВ

Металлист 1925

Рух (г)

30’ (1:1)

1:1

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Источник Sport.ua
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