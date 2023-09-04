Максим Жичиков стал автором 300-го автогола в чемпионатах Украины
Чаще других забивали в свои ворота игроки «Карпат»
Автогол защитника «Металлиста 1925» Максима Жичикова в матче с «Рухом» (1:1) стал 300-м в истории чемпионатов Украины.
Чаще других забивали в свои ворота футболисты «Карпат» - 22 раза, «Мариуполя», «Черноморца» – по 19, «Днепра» – 16, «Ворсклы», «Говерлы» и «Динамо» – по 14. А среди игроков – Александр Сваток и Вячеслав Чечер – по 4. Больше же всего «самострелов» было совершено в пользу «Шахтера» – 43.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные автоголы чемпионатов Украины
|
АГ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
16.04.1992
|
Владимир ГУСАК
|
Кремень
|
Металлург З (д)
|
27’ (0:1)
|
0:1
|
50-й
|
11.06.2001
|
Дмитрий НАЗАРОВ
|
Таврия
|
Динамо (д)
|
64’ (1:2)
|
1:2
|
100-й
|
19.03.2007
|
Элвин БЕЧИРИ
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
63’ (0:2)
|
1:2
|
150-й
|
14.08.2011
|
Алексей ПОЛЯНСКИЙ
|
Ильичевец
|
Черноморец (д)
|
85’ (1:1)
|
1:1
|
200-й
|
05.04.2015
|
Руслан ЗУБКОВ
|
Ильичевец
|
Шахтер (д)
|
27’ (0:2)
|
2:6
|
250-й
|
30.05.2019
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Мариуполь
|
Заря (д)
|
12’ (0:1)
|
3:1
|
300-й
|
03.09.2023
|
Максим ЖИЧИКОВ
|
Металлист 1925
|
Рух (г)
|
30’ (1:1)
|
1:1
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