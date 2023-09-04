Разгром от Шахтера, фиаско Ротаня, новый инвестор Металлиста 1925

Новый тур – новый перенос. В этот раз перенесена на позже игра «Заря» – «Динамо». «Шахтер» без видимых проблем крупно победил «Минай», но снова не удержал свои ворота на замке. Очередная неудача «Александрии»: команда Ротаня не выигрывает уже в четвертом матче подряд. А вот «Ворскла» добыла третью подряд победу и выбралась из турнирных низов. «Днепр-1» с новым тренером не смог победить ЛНЗ, у которого тоже дебютировал новый наставник. Несмотря на слухи о возможном снятии с соревнований из-за прекращения финансирования, «Металлист 1925» остался на плаву.

Перенос тура

Наша песня хороша – начинай сначала. И этот тур оказался неполным из-за переноса. Центральный поединок шестого тура «Заря» «Динамо» состоится позже. Инициатором переноса были «бело-синие». Причина все та же – участие команды в еврокубках. Поначалу луганчане не соглашались с доводами соперника, но когда в дело вмешался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, дали добро на перенос.

Напомним, что девятого сентября «сине-желтые», в составе которых много динамовцев, проведут отборочный поединок Евро-2024 против Англии.

Братья тура

Нечасто такое увидишь в футболе. В матче «Верес» – «Черноморец» за ровенскую команду забили братья Шараи – Станислав и Владислав. Стас отличился в конце первого тайма, а Влад – в середине второй половины встречи. Благодаря ударным действиям близнецов, «Верес» добыл первую победу в сезоне.

Разгромы тура

«Шахтер» не испытал особых сложностей в матче против аутсайдера – «Миная». Несмотря на несколько хороших сейвов от голкипера закарпатцев Бандуры, хозяева пропустили четыре мяча. Ответить смогли лишь одним. Отличный матч провел форвард дончан Вьюнник, на счету которого забитый мяч и две результативные передачи. Однако, несмотря на уверенную победу «горняков», обращает на себя внимание тот факт, что команда ван Леувена пропускала в свои ворота в пяти матчах из шести сыгранных.

«Кривбасс» неожиданно крупно победил на выезде «Колос». Хозяева не выглядели обреченными, особенно в атаке, но вот в обороне наделали ошибок на несколько игр вперед. И «Кривбасс» этими ошибками блестяще воспользовался. Хотя команде Вернидуба нужно отдать должное не только за умение играть на чужих слабостях, но и за свои сильные стороны – умение навязать борьбу, быстрые переходы от обороны в атаку и реализация моментов.

Дебют тура

В конце матча против «Миная» за «Шахтер» дебютировал молодой израильтянин Стал Лемкин. 20-летний защитник вышел на поле на 82-й минуте встречи, заменив Козика. Результативными действиями не отметился.

ФК Шахтер

Развязка тура

Победитель в матче «Полесье» – «Оболонь» определился под занавес поединка. На самой финишной ленточке. Игру сделали джокеры Калитвинцева. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Грицук реализовал пенальти (весьма спорный, кстати), а через четыре (!) минуты Козак удвоил преимущество житомирян.

Скандалы тура

После матча с «Полесьем» главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко не скрывал своего разочарования от действий судейской бригады во главе с Копиевским: «Вытягивают из пальца моменты... Играйте и чисто забивайте. Ребята работают, чтобы люди в желтых майках что-то придумывали. Они трактуют правила, как им выгодно, и не имеет значения, VAR или не VAR. Все дело в трактовке. VAR это же не интеллектуальная система, которая сама решает. Решают судьи. Смысл играть и работать, давайте сразу медали и кубки вручим. Это все не красит футбол».

Похожие претензии – в тот же адрес – высказал после матча с «Ворсклой» и главный тренер «Александрии» Руслан Ротань: «Думаю, что этот матч был бы намного ярче, если бы наше судейство не влезало в игры и работало хотя бы одинаково по отношению к двум командам на поле. Я считаю, что в ворота «Александрии», без сомнений, был пенальти, и в ворота «Ворсклы» также. Наше судейство – проблема украинского футбола, Украина не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть эти арбитры».

Тенденция тура

В четвертом поединке подряд не могут выиграть подопечные Руслана Ротаня. В этих матчах «Александрия» набрала всего одно очко. Не исключено, что совсем скоро терпение боссов клуба из Кировоградщины может лопнуть, и Руслану Петровичу укажут на дверь.

Почины тура

СК Днепр-1. Валерий Городов и Олег Дулуб (справа)

На матч против ЛНЗ «Днепр-1» вывел новый тренер – Валерий Городов, сменивший на тренерском мостике Александра Кучера, который подал в отставку в предыдущем туре, после матча с «Оболонью».

Примечательно, что и черкасскую команду вывел на эту игру новый наставник: Олег Дулуб, сменивший Юрия Дудника.

По сравнению с предыдущим поединком в игре вице-чемпиона мало что поменялось. Днепряне имели небольшое преимущество над дебютантом УПЛ, но забить им так и не удалось.

А вот новый наставник ЛНЗ наверняка может быть доволен добытым результатом.

Событие тура

Накануне матча «Рух» – «Металлист 1925» пришла неприятная новость из Харькова. Главный инвестор «25-ых» - компания АES Group – официально заявила о прекращении финансирования команды. Причина – потеря украинских активов компании из-за рашистских бомбардировок. Перед харьковским клубом реально замаячило снятие с соревнований.

Однако в итоге все оказалось не так уж и плохо. У клуба появился новый инвестор - Владимир Носов, основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT». Его планы весьма амбициозные: первая пятерка и еврокубки.

Но пока что «Металлист 1925» далек от материализации задуманного: девятое место. Хотя выездная ничья с «Рухом» - однозначно позитивный результат для харьковчан.

Символическая сборная тура: Пеньков - Е.Шевченко, Матвиенко, Бескоровайный, Пердута - Скляр, В. Шарай, Кащук, Задерака – Вьюнник, Грицук.