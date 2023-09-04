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  4. ОСТАПЕНКО: «Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у Свёнтек проблемы»
US Open
04 сентября 2023, 10:25 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:26
259
2

ОСТАПЕНКО: «Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у Свёнтек проблемы»

Латвийская теннисистка – о победе над первой ракеткой мира

04 сентября 2023, 10:25 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:26
259
2
ОСТАПЕНКО: «Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у Свёнтек проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свёнтек (3:6, 6:3, 6:1) в четвертом круге Открытого чемпионата США.

«Я всегда ожидаю тяжелой борьбы с Игой. Она такой великий игрок и выиграла много турниров Grand Slam. Но я выходила на корт и понимала, что должна играть в свою игру и быть агрессивной, потому что это ей не нравится.

Я думаю, главное, что она не очень любит играть с атакующими теннисистками. Она любит, чтобы у нее было немного времени. Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у нее возникают проблемы», – сказала Остапенко.

Отметим, что Свёнтек после этого поражения потеряет статус первой ракетки мира.

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Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
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Ига Свёнтек Алена Остапенко US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
ну як так, Іго, тепер ця кобила білоруська стане 1 ракеткою
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+1
ptolemeus
По факту, стався саме той малоймовірний збіг обставин, при якому, і лише при якому, Остап міг виграти -- Остап ловить дикий кураж, в той час як Іга непритаманно для себе починає дуже багато помилятися.
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+1
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