ОСТАПЕНКО: «Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у Свёнтек проблемы»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свёнтек (3:6, 6:3, 6:1) в четвертом круге Открытого чемпионата США.

«Я всегда ожидаю тяжелой борьбы с Игой. Она такой великий игрок и выиграла много турниров Grand Slam. Но я выходила на корт и понимала, что должна играть в свою игру и быть агрессивной, потому что это ей не нравится.

Я думаю, главное, что она не очень любит играть с атакующими теннисистками. Она любит, чтобы у нее было немного времени. Когда я играю быстро, агрессивно и мощно, у нее возникают проблемы», – сказала Остапенко.

Отметим, что Свёнтек после этого поражения потеряет статус первой ракетки мира.