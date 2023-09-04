Костюк / Русе – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open
4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В третьем раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против американского тандема Коко Гофф / Джессика Пегула, посеянного под третьим номером. Встреча состоится 3-м запуском на корте GRANDSTAND после матча Като / Суджиади – Азаренко / Хаддад Майя. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Победительницы матча в 1/4 финала сыграют против восьмой сеяной пары Се Шувэй / Ван Сиюй.
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