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  4. Костюк / Русе – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2023, 09:33 |
301
0

Костюк / Русе – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

04 сентября 2023, 09:33 |
301
0
Костюк / Русе – Гофф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В третьем раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против американского тандема Коко Гофф / Джессика Пегула, посеянного под третьим номером. Встреча состоится 3-м запуском на корте GRANDSTAND после матча Като / Суджиади – Азаренко / Хаддад Майя. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в 1/4 финала сыграют против восьмой сеяной пары Се Шувэй / Ван Сиюй.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 4 сентября
Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе US Open 2023 Коко Гофф Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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