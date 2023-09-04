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US Open
04 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:23
2331
0

Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира

Ига призналась, что не справилась с эмоциями в матче с Аленой Остапенко

04 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 10:23
2331
0
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение Алене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6) в матче 4-го раунда US Open, из-за которого она потеряет статус первой ракетки мира.

- Меня удивило, насколько упал мой уровень. Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я потеряла контроль. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не знаю, почему начала так много ошибаться.

- Похоже, что статус первой ракетки мира давил на вас. Есть ли чувство облегчения?
- Дело в том, что я бы не назвала это «облегчением». Есть много вещей, которые, как я знаю, я должна была сделать по-другому. Может быть, я еще недостаточно зрелая для этого.

Я очень стараюсь не думать о первой строчке. Иногда, когда заставляешь себя не думать о чем-то, результат получается обратный. Я очень рада, что вокруг меня есть умные люди, которые говорят мне, как это сделать, и направляют меня. Но на самом деле все зависит от меня.

Наверняка, когда я в следующий раз окажусь в такой же ситуации, я буду действовать по-другому, потому что сегодня был небольшой стресс, а так не должно быть. Я имею в виду, что теннис – вообще стрессовый вид спорта, но я получила его немного больше. В следующий раз я буду действовать по-другому, так что, думаю, это положительный момент.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 4 сентября
Ига Свёнтек Алена Остапенко US Open 2023
Источник ASAP text
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