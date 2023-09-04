Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Ига Свёнтек не смогла защитить прошлогодний титул
Состоялись матчи 4-го раунда одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису в верхней части турнирной сетки.
Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек проиграла в трех сетах Алене Остапенко и потеряет статус первой ракетки мира после завершения турнира.
Коко Гофф в трех сетах одолела экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, получившую уайлд-кард от организаторов.
Сорана Кырстя после победы над четвертой сеяной Еленой Рыбакиной выбила еще и олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.
10-й номер посева Каролина Мухова разобралась с Ван Сиюй из Китая.
Отметим, что на турнире не осталось теннисисток, которые выигрывали US Open.
US Open. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко [20] – Ига Свёнтек [1] – 3:6, 6:3, 6:1
Коко Гофф [6] – Каролин Возняцки [WC] – 6:3, 3:6, 6:1
Сорана Кырстя [30] – Белинда Бенчич [15] – 6:3, 6:3
Каролина Мухова [10] – Ван Сиюй – 6:3, 5:7, 6:1
US Open. Пары 1/4 финала
Алена Остапенко [20] – Коко Гофф [6]
Сорана Кырстя [30] – Каролина Мухова [10]
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