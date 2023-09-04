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  4. Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
US Open
04 сентября 2023, 08:14 | Обновлено 04 сентября 2023, 09:07
1903
0

Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open

Ига Свёнтек не смогла защитить прошлогодний титул

04 сентября 2023, 08:14 | Обновлено 04 сентября 2023, 09:07
1903
0
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Состоялись матчи 4-го раунда одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису в верхней части турнирной сетки.

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек проиграла в трех сетах Алене Остапенко и потеряет статус первой ракетки мира после завершения турнира.

Коко Гофф в трех сетах одолела экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, получившую уайлд-кард от организаторов.

Сорана Кырстя после победы над четвертой сеяной Еленой Рыбакиной выбила еще и олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.

10-й номер посева Каролина Мухова разобралась с Ван Сиюй из Китая.

Отметим, что на турнире не осталось теннисисток, которые выигрывали US Open.

US Open. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [20] – Ига Свёнтек [1] – 3:6, 6:3, 6:1
Коко Гофф [6] – Каролин Возняцки [WC] – 6:3, 3:6, 6:1

Сорана Кырстя [30] – Белинда Бенчич [15] – 6:3, 6:3
Каролина Мухова [10] – Ван Сиюй – 6:3, 5:7, 6:1

US Open. Пары 1/4 финала

Алена Остапенко [20] – Коко Гофф [6]
Сорана Кырстя [30] – Каролина Мухова [10]

По теме:
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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 4 сентября
Стали известны две пары четвертьфиналистов у мужчин на US Open
Сорана Кырстя Белинда Бенчич Каролин Возняцки Ван Сиюй Коко Гофф Каролина Мухова Ига Свёнтек Алена Остапенко US Open 2023
Источник Sport.ua
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