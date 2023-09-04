Стали известны две пары четвертьфиналистов у мужчин на US Open
Борьбу за одну из путевок в финал поведут Новак Джокович и три американца
Состоялись матчи 4-го раунда одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно разобрался с хорватом Борной Гойо.
Девятый сеяный американец Тейлор Фритц также в трех сетах одолел Доминика Штрикера из Швейцарии, который начинал борьбу в квалификации.
20-летний Бен Шелтон одолел Томми Пол и впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open.
Десятый номер посева Фрэнсис Тиафо оказался сильнее обладателя уайлд-кард Ринки Хидзикаты из Австралии.
US Open. Четвертый круг
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [10] – Ринки Хидзиката [WC] – 6:4, 6:1, 6:4
Бен Шелтон – Томми Пол [14] – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4
Тейлор Фритц [9] – Доминик Штрикер [Q] – 7:6(2), 6:4, 6:4
Новак Джокович [2] – Борна Гойо [Q] – 6:2, 7:5, 6:4
US Open. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [10] – Бен Шелтон
Тейлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]
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