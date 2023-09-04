Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны две пары четвертьфиналистов у мужчин на US Open
US Open
04 сентября 2023, 07:51 | Обновлено 04 сентября 2023, 08:04
1471
0

Стали известны две пары четвертьфиналистов у мужчин на US Open

Борьбу за одну из путевок в финал поведут Новак Джокович и три американца

04 сентября 2023, 07:51 | Обновлено 04 сентября 2023, 08:04
1471
0
Стали известны две пары четвертьфиналистов у мужчин на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Состоялись матчи 4-го раунда одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно разобрался с хорватом Борной Гойо.

Девятый сеяный американец Тейлор Фритц также в трех сетах одолел Доминика Штрикера из Швейцарии, который начинал борьбу в квалификации.

20-летний Бен Шелтон одолел Томми Пол и впервые в карьере пробился в 1/4 финала US Open.

Десятый номер посева Фрэнсис Тиафо оказался сильнее обладателя уайлд-кард Ринки Хидзикаты из Австралии.

US Open. Четвертый круг

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [10] – Ринки Хидзиката [WC] – 6:4, 6:1, 6:4
Бен Шелтон – Томми Пол [14] – 6:4, 6:3, 4:6, 6:4

Тейлор Фритц [9] – Доминик Штрикер [Q] – 7:6(2), 6:4, 6:4
Новак Джокович [2] – Борна Гойо [Q] – 6:2, 7:5, 6:4

US Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [10] – Бен Шелтон
Тейлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]

По теме:
Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 4 сентября
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Джокович без проблем пробился в 1/4 финала US Open, обыграв хорвата
Тейлор Фритц Томми Пол Фрэнсис Тиафо Новак Джокович Доминик Штрикер Борна Гойо Ринки Хидзиката Бен Шелтон US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два ассиста Месси помогли Интеру Майами победить Лос-Анджелес
Футбол | 04 сентября 2023, 07:05 0
Два ассиста Месси помогли Интеру Майами победить Лос-Анджелес
Два ассиста Месси помогли Интеру Майами победить Лос-Анджелес

Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле весь матч

Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Теннис | 03 сентября 2023, 16:18 2
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023

Элина завершила выступления на американском мейджоре в третьем раунде

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Футбол | 03.09.2023, 16:56
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Теннис | 03.09.2023, 12:56
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
Теннис | 03.09.2023, 22:49
Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
02.09.2023, 21:59 1
Бокс
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 3
Футбол
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
02.09.2023, 08:51 2
Теннис
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 17
Футбол
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
02.09.2023, 12:22 1
Футбол
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
03.09.2023, 06:03 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем