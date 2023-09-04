Назван состав сборной Украины U-18 на Мемориал Вацлава Ежека в Чехии

3 сентября в юношеской сборной Украины U-18 (игроки 2006 года рождения) начался тренировочный сбор, в ходе которого сине-желтые примут участие в традиционном международном турнире Вацлава Ежека в Чехии.

На этих соревнованиях сине-желтые сыграют против команд США, Турции и Словакии.

На этот сбор главный тренер нашей команды Юрий Мороз вызвал 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Маркиян Бакус («Рух» Львов).

Защитники: Максим Коробов, Денис Дикий (оба – «Динамо» Киев), Владислав Шершень («Колос» Ковалевка), Николай Киричок («Минай»), Даниэль Вернаттус («Металлист» Харьков), Даниил Гаража («Днепр-1»), Александр Гавриленко (Лейпциг, Германия).

Полузащитники: Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко, Владислав Калин (все – «Динамо» Киев), Геннадий Синчак, Егор Абрамов (оба – «Металлист» Харьков), Данило Хан («Днепр-1»), Виктор Цуканов («Шахтер») Донецк), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды).

Нападающие: Матвей Пономаренко, Виталий Лобко (оба – «Динамо» Киев), Денис Жданов («Днепр-1» Днепр).

Турнир Вацлава Ежека 2023

06.09.2023

18:00. Чехия – Турция

18:00. США – Украина

18:00. Швейцария – Словакия

08.09.2023

18:00. Чехия – Словакия

18:00. США – Швейцария

18:00. Турция – Украина

10.09.2023