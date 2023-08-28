Молодежные турниры28 августа 2023, 02:59 | Обновлено 28 августа 2023, 03:30
17
0
Сборная Украины U-18 сыграет в Мемориале Вацлава Ежека в Чехии
Подопечные Юрия Мороза поедут в сентябре в Градец-Кралове
28 августа 2023, 02:59 | Обновлено 28 августа 2023, 03:30
17
0
Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2006 года рождения) выступит на традиционном международном турнире Вацлава Ежека в Чехии, который пройдет в сентябре.
Кроме подопечных Юрия Мороза, в соревнованиях примут участие команды Чехии, США, Турции, Словакии и Швейцарии.
Указано киевское время начала матчей.
Турнир Вацлава Ежека 2023
06.09.2023
- 18:00. Чехия – Турция
- 18:00. США – Украина
- 18:00. Швейцария – Словакия
08.09.2023
- 18:00. Чехия – Словакия
- 18:00. США – Швейцария
- 18:00. Турция – Украина
10.09.2023
- 12:00. Турция – Швейцария
- 12:00. Словакия – Украина
- 18:00. Чехия – США
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 27 августа 2023, 22:47 18
Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками
Футбол | 27 августа 2023, 22:31 0
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги
Бокс | 27.08.2023, 04:41
Бокс | 27.08.2023, 10:05
Волейбол | 28.08.2023, 00:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2023, 18:03 24
27.08.2023, 12:20 2
26.08.2023, 08:15 14
26.08.2023, 08:59 1
27.08.2023, 01:32 10
26.08.2023, 18:40 1
27.08.2023, 04:05 9
26.08.2023, 19:58 18