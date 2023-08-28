Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-18 сыграет в Мемориале Вацлава Ежека в Чехии
Молодежные турниры
28 августа 2023, 02:59 | Обновлено 28 августа 2023, 03:30
17
0

Сборная Украины U-18 сыграет в Мемориале Вацлава Ежека в Чехии

Подопечные Юрия Мороза поедут в сентябре в Градец-Кралове

28 августа 2023, 02:59 | Обновлено 28 августа 2023, 03:30
17
0
Сборная Украины U-18 сыграет в Мемориале Вацлава Ежека в Чехии
ФК Динамо. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2006 года рождения) выступит на традиционном международном турнире Вацлава Ежека в Чехии, который пройдет в сентябре.

Кроме подопечных Юрия Мороза, в соревнованиях примут участие команды Чехии, США, Турции, Словакии и Швейцарии.

Указано киевское время начала матчей.

Турнир Вацлава Ежека 2023

06.09.2023

  • 18:00. Чехия – Турция
  • 18:00. США – Украина
  • 18:00. Швейцария – Словакия

08.09.2023

  • 18:00. Чехия – Словакия
  • 18:00. США – Швейцария
  • 18:00. Турция – Украина

10.09.2023

  • 12:00. Турция – Швейцария
  • 12:00. Словакия – Украина
  • 18:00. Чехия – США

По теме:
ФОТО. Идея Реброва. Семинар в Ужгороде для тренеров сборной Украины
Названы вероятные преемники Тлумака во главе Карпат
Юрий Мороз рассказал, почему сборная Украины U-17 не вышла на Евро-2023
Мемориал Вацлава Ежека сборная Украины по футболу U-18 Юрий Мороз
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Другие виды | 27 августа 2023, 22:47 18
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту

Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками

Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор
Футбол | 27 августа 2023, 22:31 0
Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор
Ворскла – Черноморец – 2:1. Скрипник победил Григорчука. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 04:41
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Бокс | 27.08.2023, 10:05
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28.08.2023, 00:17
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 24
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
27.08.2023, 12:20 2
Бокс
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
26.08.2023, 08:59 1
Футбол
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 9
Бокс
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем