Сборная Украины U-18 сыграет в Мемориале Вацлава Ежека в Чехии

Юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2006 года рождения) выступит на традиционном международном турнире Вацлава Ежека в Чехии, который пройдет в сентябре.

Кроме подопечных Юрия Мороза, в соревнованиях примут участие команды Чехии, США, Турции, Словакии и Швейцарии.

Указано киевское время начала матчей.

Турнир Вацлава Ежека 2023

06.09.2023

18:00. Чехия – Турция

18:00. США – Украина

18:00. Швейцария – Словакия

08.09.2023

18:00. Чехия – Словакия

18:00. США – Швейцария

18:00. Турция – Украина

10.09.2023