Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в Евролиге 2023
Мужская сборная Украины бойкотирует турнир из-за участия белорусов
Жіноча збірна України з пляжного футболу візьме участь у цьогорічному розіграші Євроліги, що відбудеться на італійській Сардинії, у містечку Альгеро.
За інформацією офіційного сайту BSWW, підопічні Юрія Клименка з 19 до 24 вересня гратимуть у Суперфіналі Євроліги-2023 у групі С разом із командами Португалії та Нідерландів.
Три переможці груп і найкраща з команд, що посядуть другі місця, вийдуть до півфіналу змагань. Розклад матчів стане відомий пізніше.
Чоловіча збірна України з пляжного футболу не виступатиме в Суперфіналі Євроліги 2023 через участь у ньому команди білорусі із національними символами.
Євроліга-2023. Суперфінал. Жіночий турнір. Груповий раунд
- Група А: Італія, Чехія, Швеція.
- Група В: Іспанія, Англія, Польща.
- Група С: Португалія, Україна, Нідерланди.
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