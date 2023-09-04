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Пляжный футбол
04 сентября 2023, 02:00 | Обновлено 04 сентября 2023, 02:41
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Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в Евролиге 2023

Мужская сборная Украины бойкотирует турнир из-за участия белорусов

04 сентября 2023, 02:00 | Обновлено 04 сентября 2023, 02:41
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Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в Евролиге 2023
beachsoccer.com

Жіноча збірна України з пляжного футболу візьме участь у цьогорічному розіграші Євроліги, що відбудеться на італійській Сардинії, у містечку Альгеро.

За інформацією офіційного сайту BSWW, підопічні Юрія Клименка з 19 до 24 вересня гратимуть у Суперфіналі Євроліги-2023 у групі С разом із командами Португалії та Нідерландів.

Три переможці груп і найкраща з команд, що посядуть другі місця, вийдуть до півфіналу змагань. Розклад матчів стане відомий пізніше.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу не виступатиме в Суперфіналі Євроліги 2023 через участь у ньому команди білорусі із національними символами.

Євроліга-2023. Суперфінал. Жіночий турнір. Груповий раунд

  • Група А: Італія, Чехія, Швеція.
  • Група В: Іспанія, Англія, Польща.
  • Група С: Португалія, Україна, Нідерланди.
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Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко пляжный футбол
Источник Украинская ассоциация футбола
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