ВИДЕО. Гол Левандовски принес победу Барселоне над Осасуной
«Барселона» с 10 очками входит в топ-3 Ла Лиги, впереди – «Реал» и «Жирона»
В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Осасуну» со счетом 2:1.
На 45+1-й минуте для каталонцев забил Жюль Кунде, однако «Осасуна» отыгралась благодаря голу Чими Авилы на 76-й минуте.
Победу «Барсее» принес гол Роберта Левандовски, который реализовал пенальти на 86-й минуте.
«Барселона» с 10 очками входит в топ-3 Ла Лиги, впереди – «Реал» (12) и «Жирона» (10).
Ла Лига. 4-й тур, 3 сентября
Осасуна – Барселона – 1:2
Голы: Авила, 76 – Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кунде, 45+1 мин.
ГОЛ! 1:1. Авила, 76 мин.
ГОЛ! 1:2. Левандовски, 86 мин (пен)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два эпизода в матчах 6-го тура имели большой резонанс из-за решений судей
В турнире участвовали 24 сборные, среди которых и Украина