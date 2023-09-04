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  4. ВИДЕО. Гол Левандовски принес победу Барселоне над Осасуной
Чемпионат Испании
Осасуна
03.09.2023 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
04 сентября 2023, 01:43 | Обновлено 04 сентября 2023, 02:17
47
0

ВИДЕО. Гол Левандовски принес победу Барселоне над Осасуной

«Барселона» с 10 очками входит в топ-3 Ла Лиги, впереди – «Реал» и «Жирона»

04 сентября 2023, 01:43 | Обновлено 04 сентября 2023, 02:17
47
0
ВИДЕО. Гол Левандовски принес победу Барселоне над Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Осасуну» со счетом 2:1.

На 45+1-й минуте для каталонцев забил Жюль Кунде, однако «Осасуна» отыгралась благодаря голу Чими Авилы на 76-й минуте.

Победу «Барсее» принес гол Роберта Левандовски, который реализовал пенальти на 86-й минуте.

«Барселона» с 10 очками входит в топ-3 Ла Лиги, впереди – «Реал» (12) и «Жирона» (10).

Ла Лига. 4-й тур, 3 сентября

Осасуна – Барселона – 1:2

Голы: Авила, 76 – Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кунде, 45+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Авила, 76 мин.

ГОЛ! 1:2. Левандовски, 86 мин (пен)

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
84’
Алехандро Катена (Осасуна) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
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Источник Sport.ua
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