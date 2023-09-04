ВИДЕО. Гол Левандовски принес победу Барселоне над Осасуной

В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Осасуну» со счетом 2:1.

На 45+1-й минуте для каталонцев забил Жюль Кунде, однако «Осасуна» отыгралась благодаря голу Чими Авилы на 76-й минуте.

Победу «Барсее» принес гол Роберта Левандовски, который реализовал пенальти на 86-й минуте.

«Барселона» с 10 очками входит в топ-3 Ла Лиги, впереди – «Реал» (12) и «Жирона» (10).

Ла Лига. 4-й тур, 3 сентября

Осасуна – Барселона – 1:2

Голы: Авила, 76 – Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кунде, 45+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Авила, 76 мин.

ГОЛ! 1:2. Левандовски, 86 мин (пен)