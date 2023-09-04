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Молодежные турниры
04 сентября 2023, 03:41 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:55
62
0

МОРОЗ: «Наиграем схемы и посмотрим на наш уровень на международной арене»

Главный тренер сборной U-18 поделился ожиданиями от турнира в Чехии

04 сентября 2023, 03:41 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:55
62
0
МОРОЗ: «Наиграем схемы и посмотрим на наш уровень на международной арене»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер сборной Украины U-18 Юрий Мороз рассказал о планах работы на предстоящем сборе своей команды.

3 сентября юношеская сборная Украины (футболисты 2006 года рождения) из Киева выехала автобусом во Львов, откуда переберется в Чехию, чтобы принять участие в традиционном международном турнире Вацлава Ежека.

Накануне главный тренер сине-желтых Юрий Мороз поделился ожиданиями от этого сбора:

– Нынешний сбор я рассматриваю как просмотр кандидатов в сборную. Ребята немного выросли, играют в своих клубах. Появляются новые люди. Хочется наиграть новые схемы, увидеть уровень исполнителей на международной арене.

– Всех ли сильнейших на данный момент вам удалось пригласить на сбор?

– Учитывая ту ситуацию, которая есть в нашей стране, пожалуй, да. Мы отталкивались от того, кто из ребят имеет больше игровой практики.

– Соперников по предстоящему турниру изучали – будете играть, как говорится, с листа?

– Информации о соперниках очень мало. Есть определенное представление, но как следует познакомимся с оппонентами уже на соревнованиях.

– Из-за войны многие украинские футболисты уехали за границу. Есть ли такие кандидаты в сборную, за которыми вы следите, но сейчас их нет в вашем распоряжении?

– Конечно. Главное, чтобы эти ребята имели игровую практику в своих клубах, тогда шанс сыграть за сборную у них обязательно будет.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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