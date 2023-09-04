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Италия
04 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 04:38
213
0

Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа

Команда украинца пропустила гол от Торино в компенсированное время

04 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 04:38
213
0
Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Серии А «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.

Вторую игру за «Дженоа» провел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он вышел в основе команды, получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 58-й минуте.

Малиновский получил от веб-портала WhoScored худшую оценку среди игроков основы Дженоа (6.0).

Серия А. 3-й тур, 3 сентября

Торино – Дженоа – 1:0

Гол: Радоньич, 90+4

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский видео голов и обзор WhoScored
Источник Sport.ua
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