Италия04 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 04:38
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Малиновский получил худшую оценку среди игроков основы Дженоа
Команда украинца пропустила гол от Торино в компенсированное время
04 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 04:38
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В матче 3-го тура Серии А «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.
Вторую игру за «Дженоа» провел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он вышел в основе команды, получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 58-й минуте.
Малиновский получил от веб-портала WhoScored худшую оценку среди игроков основы Дженоа (6.0).
Серия А. 3-й тур, 3 сентября
Торино – Дженоа – 1:0
Гол: Радоньич, 90+4
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