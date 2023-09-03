20-летний американец второй раз за год вышел в 1/4 финала мейджора

20-летний американец Бен Шелтон, который громко заявил о себе на Australian Open 2023, где дошел до 1/4 финала, пробился в четвертьфинал и на US Open.

В матче четвертого раунда Шелтон в четырех сетах сломил сопротивление своего соотечественника Томми Пола.

US Open. Четвертый круг

Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4

В 1/4 финала Шелтон сразится с Ринки Хидзикатой из Австралии или еще одним американцем Фрэнсисом Тиафо.

Любопытно, что именно Томми и выбил Бена в четвертьфинале Aus Open 2023.