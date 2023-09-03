20-летний американец второй раз за год вышел в 1/4 финала мейджора
Бен Шелтон отомстил Томми Полу за поражение в Австралии
20-летний американец Бен Шелтон, который громко заявил о себе на Australian Open 2023, где дошел до 1/4 финала, пробился в четвертьфинал и на US Open.
В матче четвертого раунда Шелтон в четырех сетах сломил сопротивление своего соотечественника Томми Пола.
US Open. Четвертый круг
Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
В 1/4 финала Шелтон сразится с Ринки Хидзикатой из Австралии или еще одним американцем Фрэнсисом Тиафо.
Любопытно, что именно Томми и выбил Бена в четвертьфинале Aus Open 2023.
Big things for Ben Shelton. 👊 pic.twitter.com/pNaDmqVEyE— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023
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