Андрей Цуриков провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Кривбассом» (0:3) стал 200-м для 30-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова в чемпионатах Украины. 112 встреч он отыграл в УПЛ за «Александрию», 35 – за запорожский «Металлург», 26 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу», по 6 – за «Динамо» и «Колос».

На рубеж «200» Андрей вышел через 13 лет 40 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга» с «Карпатами» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Цурикова в УПЛ