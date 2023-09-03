Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Цуриков провел юбилейный матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 22:28 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:38
111
0

Андрей Цуриков провел юбилейный матч в УПЛ

В УПЛ 30-летний защитник ковалевцев защищал цвета 6 клубов

03 сентября 2023, 22:28 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:38
111
0
Андрей Цуриков провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Колос. Андрей Цуриков

Матч с «Кривбассом» (0:3) стал 200-м для 30-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова в чемпионатах Украины. 112 встреч он отыграл в УПЛ за «Александрию», 35 – за запорожский «Металлург», 26 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу», по 6 – за «Динамо» и «Колос».

На рубеж «200» Андрей вышел через 13 лет 40 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга» с «Карпатами» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Цурикова в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Цурикова

Соперник

Счет

1-й

25.07.2010

Металлург З

Карпаты

0:1 (г)

50-й

04.10.2015

Говерла

Карпаты

0:2 (д)

100-й

28.04.2018

Александрия

Карпаты

2:1 (г)

150-й

10.04.2021

Днепр-1

Динамо

0:2 (г)

200-й

03.09.2023

Колос

Кривбасс

0:3 (д)

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Валерий Городов провел первый с мая 2008 года матч в УПЛ
Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова
цифры и факты Андрей Цуриков Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией
Футбол | 03 сентября 2023, 13:25 7
Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией
Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией

Сборная Катара в сентябре сыграет против страны-террориста

Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Футбол | 03 сентября 2023, 08:55 2
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика

The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Футбол | 03.09.2023, 16:56
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Вторая лига. Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь
Футбол | 03.09.2023, 19:59
Вторая лига. Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь
Вторая лига. Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Футбол | 03.09.2023, 17:41
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
03.09.2023, 00:43 75
Теннис
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
03.09.2023, 06:03 1
Другие виды
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
02.09.2023, 17:01 21
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 25
Футбол
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
02.09.2023, 19:25 96
Футбол
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
02.09.2023, 12:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем