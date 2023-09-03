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  4. Валерий Городов провел первый с мая 2008 года матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:24
473
0

Валерий Городов провел первый с мая 2008 года матч в УПЛ

Пауза тренера «Днепра-1» в чемпионатах Украины составила 15 лет 109 дней

03 сентября 2023, 22:18 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:24
473
0
Валерий Городов провел первый с мая 2008 года матч в УПЛ
СК Днепр-1. Валерий Городов

Новый наставник «Днепра-1» Валерий Городов вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 15 лет 109 дней. Свой последний матч в УПЛ он провел 17 мая 2008 года, когда возглавляемый им «Нефтяник» поделил в гостях очки с «Ворсклой» – 1:1.

Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только три тренера – Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев и Александр Томах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Тренер

Клубы

Даты

20 лет 259 дней

Богдан БЛАВАЦКИЙ

Прикарпатье - Львов

08.08.1998 - 24.04.2019

18 лет 262 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье - Олимпик

11.06.2002 - 28.02.2021

16 лет 230 дней

Александр ТОМАХ

Металлург З - Металлург З

23.03.1998 - 08.11.2014

15 лет 109 дней

Валерий ГОРОДОВ

Нефтяник - Днепр-1

17.05.2008 - 03.09.2023

15 лет 22 дня

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо - Динамо

02.08.2004 - 24.08.2019

13 лет 341 день

Юрий ДУДНИК

Заря - ЛНЗ

19.09.2009 - 26.08.2023

13 лет 39 дней

Александр РЯБОКОНЬ

Оболонь - Десна

16.06.2005 - 25.07.2018

12 лет 295 дней

Виктор НОСОВ

Верес - Ворскла

20.09.1992 - 12.07.2005

10 лет 353 дня

Юрий КЕРМАН

Таврия - Ильичевец

31.05.1996 - 19.05.2007

10 лет 190 дней

Сергей КОВАЛЕЦ

Металлург З - Ингулец

26.08.2012 - 04.03.2023
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Источник Sport.ua
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