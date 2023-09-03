Валерий Городов провел первый с мая 2008 года матч в УПЛ

Новый наставник «Днепра-1» Валерий Городов вернулся к работе в элитном дивизионе после длительного перерыва, который составил 15 лет 109 дней. Свой последний матч в УПЛ он провел 17 мая 2008 года, когда возглавляемый им «Нефтяник» поделил в гостях очки с «Ворсклой» – 1:1.

Более продолжительные паузы в чемпионатах Украины имели только три тренера – Богдан Блавацкий, Юрий Калитвинцев и Александр Томах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные тренерские паузы в чемпионатах Украины