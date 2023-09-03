ТЕН ХАГ: «Не увидел офсайда во 2-м голе МЮ, Арсенал забил после нарушения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении от «Арсенала» (1:3).

«Мы провели очень хорошую игру, но все пошло не по нашему сценарию. Когда так складывается, ты не можешь выиграть игру. Для победы нужно немного больше удачи.

Незасчитанный гол Гарначо? Я не вижу, что это был офсайд. Но это не меняет результата. Это то, что есть, и с этим надо смириться. Был пенальти на Хойлунде, а когда мы пропустили гол был явный фол на Эвансе. Можно говорить «доводите свои шансы до конца», можно говорить «не пропускайте, когда ведете в счете 1:0», но я доволен игрой, это был шаг вперед.

Все были вовлечены в игру. Я думаю, что в игре мы были спокойны, но есть куда расти. Я доволен игрой команды», – сказал тен Хаг.