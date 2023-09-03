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  4. Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:09
953
0

Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова

57-летний тренер из Беларуси приступил к работе с 4-м клубом УПЛ

03 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:09
953
0
Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова
СК Днепр-1. Олег Дулуб

В 6-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера ЛНЗ провел 57-летний специалист из Беларуси Олег Дулуб. Он стал вторым зарубежным тренером после болгарина Николая Костова, работавшим с четырьмя клубами УПЛ. В сезоне-2016/17 Дулуб возглавлял «Карпаты» (22 игры), в УПЛ-2017/18 – «Черноморец» (12), а в двух предыдущих чемпионатах – «Львов» (29).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи Олега Дулуба в клубах УПЛ

Дата

Клуб Дулуба

Соперник

Тренер

Счет

16.10.2016

Карпаты

Днепр

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

1:1 (д)

10.09.2017

Черноморец

Звезда

Роман МОНАРЕВ

1:0 (г)

13.09.2021

Львов

Верес

Юрий ВИРТ

0:1 (г)

03.09.2023

ЛНЗ

Днепр-1

Валерий ГОРОДОВ

0:0 (г)

Зарубежные тренеры, работавшие с двумя и более клубами в чемпионатах Украины

К

Тренер

Страна

Клубы

Сезоны

4

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д, Карпаты,

2008-2018

Таврия , Сталь Км

4

Олег ДУЛУБ

Беларусь

Карпаты, Черноморец

2017-2024

Львов, ЛНЗ

3

Леонид КУЧУК

Беларусь

Арсенал, Сталь Км, Рух

2012-2023

3

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты, Днепр-1, Шахтер

2015-2023

2

Борис СТРЕЛЬЦОВ

Россия

Кремень, Прикарпатье

1993-1997

2

Том КАНЕН

Нидерланды

Металлург Д, Сталь А

2004-2007

2

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер, Динамо

2004-2024

2

Виталий ШЕВЧЕНКО

Россия

Металлург Д, Черноморец

2005-2009

2

Олег КОНОНОВ

Беларусь

Карпаты , Севастополь

2009-2014

2

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь, Черноморец

2011-2019

2

Егише МЕЛИКЯН

Армения

Сталь Км, Львов

2018-2020

2

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Заря, Шахтер

2023-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.

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цифры и факты Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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