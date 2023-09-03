Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова
57-летний тренер из Беларуси приступил к работе с 4-м клубом УПЛ
В 6-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера ЛНЗ провел 57-летний специалист из Беларуси Олег Дулуб. Он стал вторым зарубежным тренером после болгарина Николая Костова, работавшим с четырьмя клубами УПЛ. В сезоне-2016/17 Дулуб возглавлял «Карпаты» (22 игры), в УПЛ-2017/18 – «Черноморец» (12), а в двух предыдущих чемпионатах – «Львов» (29).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи Олега Дулуба в клубах УПЛ
|
Дата
|
Клуб Дулуба
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
16.10.2016
|
Карпаты
|
Днепр
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
1:1 (д)
|
10.09.2017
|
Черноморец
|
Звезда
|
Роман МОНАРЕВ
|
1:0 (г)
|
13.09.2021
|
Львов
|
Верес
|
Юрий ВИРТ
|
0:1 (г)
|
03.09.2023
|
ЛНЗ
|
Днепр-1
|
Валерий ГОРОДОВ
|
0:0 (г)
Зарубежные тренеры, работавшие с двумя и более клубами в чемпионатах Украины
|
К
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Сезоны
|
4
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д, Карпаты,
|
2008-2018
|
|
|
|
Таврия , Сталь Км
|
|
4
|
Олег ДУЛУБ
|
Беларусь
|
Карпаты, Черноморец
|
2017-2024
|
|
|
|
Львов, ЛНЗ
|
|
3
|
Леонид КУЧУК
|
Беларусь
|
Арсенал, Сталь Км, Рух
|
2012-2023
|
3
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты, Днепр-1, Шахтер
|
2015-2023
|
2
|
Борис СТРЕЛЬЦОВ
|
Россия
|
Кремень, Прикарпатье
|
1993-1997
|
2
|
Том КАНЕН
|
Нидерланды
|
Металлург Д, Сталь А
|
2004-2007
|
2
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер, Динамо
|
2004-2024
|
2
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
Россия
|
Металлург Д, Черноморец
|
2005-2009
|
2
|
Олег КОНОНОВ
|
Беларусь
|
Карпаты , Севастополь
|
2009-2014
|
2
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь, Черноморец
|
2011-2019
|
2
|
Егише МЕЛИКЯН
|
Армения
|
Сталь Км, Львов
|
2018-2020
|
2
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Заря, Шахтер
|
2023-2024
Сезоны обозначены годом их окончания.
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