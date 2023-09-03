Олег Дулуб повторил рекорд Николая Костова

В 6-м туре премьерный матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера ЛНЗ провел 57-летний специалист из Беларуси Олег Дулуб. Он стал вторым зарубежным тренером после болгарина Николая Костова, работавшим с четырьмя клубами УПЛ. В сезоне-2016/17 Дулуб возглавлял «Карпаты» (22 игры), в УПЛ-2017/18 – «Черноморец» (12), а в двух предыдущих чемпионатах – «Львов» (29).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи Олега Дулуба в клубах УПЛ

Дата Клуб Дулуба Соперник Тренер Счет 16.10.2016 Карпаты Днепр Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 1:1 (д) 10.09.2017 Черноморец Звезда Роман МОНАРЕВ 1:0 (г) 13.09.2021 Львов Верес Юрий ВИРТ 0:1 (г) 03.09.2023 ЛНЗ Днепр-1 Валерий ГОРОДОВ 0:0 (г)

Зарубежные тренеры, работавшие с двумя и более клубами в чемпионатах Украины

К Тренер Страна Клубы Сезоны 4 Николай КОСТОВ Болгария Металлург Д, Карпаты, 2008-2018 Таврия , Сталь Км 4 Олег ДУЛУБ Беларусь Карпаты, Черноморец 2017-2024 Львов, ЛНЗ 3 Леонид КУЧУК Беларусь Арсенал, Сталь Км, Рух 2012-2023 3 Игор ЙОВИЧЕВИЧ Хорватия Карпаты, Днепр-1, Шахтер 2015-2023 2 Борис СТРЕЛЬЦОВ Россия Кремень, Прикарпатье 1993-1997 2 Том КАНЕН Нидерланды Металлург Д, Сталь А 2004-2007 2 Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Шахтер, Динамо 2004-2024 2 Виталий ШЕВЧЕНКО Россия Металлург Д, Черноморец 2005-2009 2 Олег КОНОНОВ Беларусь Карпаты , Севастополь 2009-2014 2 Ангел ЧЕРВЕНКОВ Болгария Севастополь, Черноморец 2011-2019 2 Егише МЕЛИКЯН Армения Сталь Км, Львов 2018-2020 2 Патрик ВАН ЛЕУВЕН Нидерланды Заря, Шахтер 2023-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.