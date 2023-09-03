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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:15
311
0

ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет равный чемпионат с непредсказуемыми результатами»

Главный тренер «Руха» – о ничьей 1:1 с харьковским «Металлистом 1925»

03 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 22:15
311
0
ПОНОМАРЕВ: «Нас ждет равный чемпионат с непредсказуемыми результатами»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью 1:1 с харьковским «Металлистом 1925».

- Это был тяжелый матч, потому что «Металлист 1925» – сильная и опытная команда. Наши игроки пытались держать высокий темп игры, но харьковчане разными способами сбивали его и достигли своего. Тогда как нашим игрокам не хватает опыта играть в большинстве и преодолевать массированную защиту соперника.

Первый тайм был не лучшим в нашем исполнении. Команда проиграла много подборов в середине поля. Мы все матчи хотим играть с позиции силы, но не всегда так получается. Впрочем, во втором тайме мы имели преимущество, но не использовали свои моменты, следовательно, результат закономерен. Конечно, хотели победить, играли агрессивно. Игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо, нам просто не хватило забитого мяча.

То, что «Рух» на вершине таблицы, является важным фактором. Мы раньше выполняли другие задачи, а теперь являемся одними из лидеров чемпионата. Нужно правильно настраиваться психологически и это также новый опыт. Я думаю, что нас ждет равный чемпионат с непредсказуемыми результатами.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925
Источник ФК Рух Львов
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