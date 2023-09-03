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  4. Ростислав РУСИН: «Не мог праздновать гол, потому что это родная команда»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 21:28 |
773
0

Ростислав РУСИН: «Не мог праздновать гол, потому что это родная команда»

Полузащитник «Металлиста 1925» – о матче с «Рухом»

03 сентября 2023, 21:28 |
773
0
Ростислав РУСИН: «Не мог праздновать гол, потому что это родная команда»
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Полузащитник «Металлиста 1925» Ростислав Русин прокомментировал матч против его бывшей команды – львовского «Руха», в котором он стал автором единственного забитого гола харьковчан:

- Довольны результатом – ничьей?
- Да, как развивалась игра. Сначала, можно сказать, что недовольны, но учитывая красную карточку, в принципе, нормальный результат. Я думаю, что мы могли победить, но красная карточка, конечно, повлияла на результат.

- «Рух» ваша бывшая команда, вы сегодня забили, но не праздновали?
- Скажу так, что я не мог праздновать, потому что, если так говорить, это родная для меня команда. С ними вместе мы вышли в УПЛ, я забил свой дебютный мяч, поэтому я не мог праздновать.

- Сегодня был эмоциональный поединок, была эмоциональная неделя, как ее пережили?
- Тяжелая неделя, да, потому что несколько дней назад у нас не было ясности, что будет в команде, будет ли вообще существовать команда. Сейчас хочется сказать «спасибо», за то, что сохранили нашу команду, потому что в Харькове нужна команда, чтобы играть на высоком уровне в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925 Ростислав Русин
Источник ФК Металлист 1925
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