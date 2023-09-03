Ростислав РУСИН: «Не мог праздновать гол, потому что это родная команда»
Полузащитник «Металлиста 1925» – о матче с «Рухом»
Полузащитник «Металлиста 1925» Ростислав Русин прокомментировал матч против его бывшей команды – львовского «Руха», в котором он стал автором единственного забитого гола харьковчан:
- Довольны результатом – ничьей?
- Да, как развивалась игра. Сначала, можно сказать, что недовольны, но учитывая красную карточку, в принципе, нормальный результат. Я думаю, что мы могли победить, но красная карточка, конечно, повлияла на результат.
- «Рух» ваша бывшая команда, вы сегодня забили, но не праздновали?
- Скажу так, что я не мог праздновать, потому что, если так говорить, это родная для меня команда. С ними вместе мы вышли в УПЛ, я забил свой дебютный мяч, поэтому я не мог праздновать.
- Сегодня был эмоциональный поединок, была эмоциональная неделя, как ее пережили?
- Тяжелая неделя, да, потому что несколько дней назад у нас не было ясности, что будет в команде, будет ли вообще существовать команда. Сейчас хочется сказать «спасибо», за то, что сохранили нашу команду, потому что в Харькове нужна команда, чтобы играть на высоком уровне в УПЛ.
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