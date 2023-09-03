Каролин Возняцки – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга US Open
3 сентября экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сразится с шестой ракеткой мира Коко Гофф в четвертом раунде Открытого чемпионата США.
Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Пол – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Алены Остапенко (№21 WTA).
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