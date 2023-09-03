Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Каролин Возняцки – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:51
498
0

Каролин Возняцки – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга US Open

03 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:51
498
0
Каролин Возняцки – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сразится с шестой ракеткой мира Коко Гофф в четвертом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Пол – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Алены Остапенко (№21 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Камбек был близок. Как Свитолина уступила 3-й ракетке на US Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Свитолина планирует сделать паузу после вылета с US Open
Каролин Возняцки Коко Гофф смотреть онлайн US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Футбол | 03 сентября 2023, 16:56 21
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес

Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Футбол | 03 сентября 2023, 20:40 15
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед

Александр Зинченко провел на поле 76 минут

Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open
Теннис | 03.09.2023, 12:21
Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open
Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Футбол | 03.09.2023, 16:32
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Футбол | 03.09.2023, 08:55
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
02.09.2023, 21:59 1
Бокс
Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией
Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией
03.09.2023, 13:25 7
Футбол
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
01.09.2023, 18:54 2
Баскетбол
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
02.09.2023, 12:22 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 25
Футбол
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
02.09.2023, 00:43 19
Футбол
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
01.09.2023, 19:02 16
Футбол
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
02.09.2023, 22:40 14
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем