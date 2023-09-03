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Франция
03 сентября 2023, 19:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:12
46
0

Лилль - Монпелье - 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

03 сентября 2023, 19:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:12
46
0
Лилль - Монпелье - 1:0. Видео гола и обзор матча

Лилль – Монпелье 1:0

Гол: 1:0 – 2 Языджи.

Лилль – Шевалье, Йоро, Алессандро, Сантуш, Гудмундссон, Языджи, Андре, Гомес (Бенталеб, 86), Кабелла (Харальдссон, 70), Кавалейру (Жегрова, 90), Дэвид (Умтити, 86).

Монпелье – Лекомт, Сако, Куяте, Омерагич, Силла, Саванье, Шотар, Леруа (Норден, 60), Аль-Тамари (Делайе, 86), Хазри (Йебоа, 76), Адамс (Ферри, 61).

Предупреждения:
Гомес (50), Алессандро (73), Омерагич (90).

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видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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