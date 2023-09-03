US Open03 сентября 2023, 19:27 |
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ВИДЕО. Камбек был близок. Как Свитолина уступила 3-й ракетке на US Open
Элина проиграла Джессике Пегуле в третьем раунде американского мейджора
03 сентября 2023, 19:27 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/16 финала американского мейджора украинка в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 1 час и 50 минут со счетом 4:6, 6:4, 2:6.
В LIVE-рейтинге WTA Эли находится на 25-й позиции. За US Open ей будет начислено +130 очков.
US Open – единственный мейджор, на котором Элина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения в теннис.
Хайлайты матча:
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