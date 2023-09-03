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US Open
03 сентября 2023, 16:18 |
466
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023

Элина завершила выступления на американском мейджоре в третьем раунде

03 сентября 2023, 16:18 |
466
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/16 финала американского мейджора украинка в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 1 час и 50 минут со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

За свои выступления в Нью-Йорке Элина Свитолина заработала 191 тысячу долларов (7 млн гривен) призовых.

В LIVE-рейтинге WTA Эли находится на 25-й позиции. За US Open ей будет начислено +130 очков.

US Open – единственный мейджор, на котором Элина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения в теннис.

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Источник Sport.ua
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