Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 26) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/16 финала американского мейджора украинка в трех сетах уступила Джессике Пегуле (США, WTA 3) за 1 час и 50 минут со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

За свои выступления в Нью-Йорке Элина Свитолина заработала 191 тысячу долларов (7 млн гривен) призовых.

В LIVE-рейтинге WTA Эли находится на 25-й позиции. За US Open ей будет начислено +130 очков.

US Open – единственный мейджор, на котором Элина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения в теннис.