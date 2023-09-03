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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:56
46
0

Колос – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 6-го тура УПЛ начнется в 17:00

03 сентября 2023, 15:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 15:56
46
0
Колос – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Колос.

Сегодня, 3 сентября, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 7-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Юрия Вернидуба на матч:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Салабай, Демченко.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига стартовые составы Колос Ковалевка Колос - Кривбасс
Источник Sport.ua
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