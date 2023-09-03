Колос – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 сентября, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги примет криворожский «Кривбасс». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 7-е и 6-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Юрия Вернидуба на матч:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Салабай, Демченко.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко.