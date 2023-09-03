3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция