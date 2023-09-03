03.09.2023 18:30 - : -
Англия03 сентября 2023, 15:34 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:01
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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура АПЛ
03 сентября 2023, 15:34 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:01
183
0
3 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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