ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал голкипера, который разорвал контракт с Днепром-1

Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально объявил о подписании 31-летнего украинского голкипера Романа Мысака.

Контракт рассчитан на 1 сезон.

Роман – воспитанник академии «Карпат». Кроме львовского клуба успел поиграть за датский «Орхус», черниговскую «Десну», китайский «Намдинь», армянский «Алашкерт» и «Днепр-1». 1 сентября Sport.ua сообщил, что Мысак разорвал соглашение с днепровским клубом.

В прошлом сезоне Роман играл за «Алашкерт». В его активе 3 матча, 2 пропущенных гола и 2 игры на ноль.