Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал голкипера, который разорвал контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 15:25 |
1077
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал голкипера, который разорвал контракт с Днепром-1

Роман Мысак продолжит карьеру в клубе из Ковалевки

03 сентября 2023, 15:25 |
1077
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал голкипера, который разорвал контракт с Днепром-1
ФК Колос. Роман Мысак

Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально объявил о подписании 31-летнего украинского голкипера Романа Мысака.

Контракт рассчитан на 1 сезон.

Роман – воспитанник академии «Карпат». Кроме львовского клуба успел поиграть за датский «Орхус», черниговскую «Десну», китайский «Намдинь», армянский «Алашкерт» и «Днепр-1». 1 сентября Sport.ua сообщил, что Мысак разорвал соглашение с днепровским клубом.

В прошлом сезоне Роман играл за «Алашкерт». В его активе 3 матча, 2 пропущенных гола и 2 игры на ноль.

По теме:
Колос – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Валерий ГОРОДОВ: «Создали много моментов, которые нужно было реализовывать»
Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Роман Мысак Алашкерт
Источник ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Футбол | 03 сентября 2023, 08:55 2
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика

The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»

Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Футбол | 02 сентября 2023, 20:06 34
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем

Игра завершилась поражением «синих» со счетом 0:1

ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
Футбол | 02.09.2023, 19:02
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября
Футбол | 03.09.2023, 14:57
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября
Юрий КЛИМЧУК: «Не люблю, когда меня называют украинским Грилишем»
Футбол | 03.09.2023, 09:35
Юрий КЛИМЧУК: «Не люблю, когда меня называют украинским Грилишем»
Юрий КЛИМЧУК: «Не люблю, когда меня называют украинским Грилишем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
02.09.2023, 22:50
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
01.09.2023, 17:36 10
Футбол
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
02.09.2023, 22:40 14
Волейбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 25
Футбол
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
02.09.2023, 08:51 2
Теннис
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
03.09.2023, 06:03 1
Другие виды
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
02.09.2023, 00:43 19
Футбол
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
02.09.2023, 12:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем