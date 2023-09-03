ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал голкипера, который разорвал контракт с Днепром-1
Роман Мысак продолжит карьеру в клубе из Ковалевки
Футбольный клуб «Колос» Ковалевка официально объявил о подписании 31-летнего украинского голкипера Романа Мысака.
Контракт рассчитан на 1 сезон.
Роман – воспитанник академии «Карпат». Кроме львовского клуба успел поиграть за датский «Орхус», черниговскую «Десну», китайский «Намдинь», армянский «Алашкерт» и «Днепр-1». 1 сентября Sport.ua сообщил, что Мысак разорвал соглашение с днепровским клубом.
В прошлом сезоне Роман играл за «Алашкерт». В его активе 3 матча, 2 пропущенных гола и 2 игры на ноль.
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