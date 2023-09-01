Мысак разорвал контракт с Днепром-1

Воспитанник львовского футбола Роман Мысак был близок к переходу в «Металлист», но в итоге оказался в «Колосе» из Ковалевки.

Как стало известно Sport.ua, голкипер Мысак, который в июле этого года перебрался из армянского «Алашкерта» в «Днепр-1», разорвал контракт с днепровским клубом и на правах свободного агента присоединился к «Колосу».

Перед этим Мысак едва не подписал контракт с выступающим в Первой лиге «Металлистом».

31-летний вратарь ранее играл за «Карпаты», «Крымтеплицу», датский «Орхус», «Рух», «Десну», вьетнамский «Нам Динь» и армянский «Алашкерт».

«Колос» после пяти туров УПЛ с 8 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 сентября, команда Ярослава Вишняка сыграет дома с «Кривбассом».