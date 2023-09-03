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  4. Игорь ПЕРДУТА: «Три победы Ворсклы подряд – не случайны»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 14:51 |
361
7

Игорь ПЕРДУТА: «Три победы Ворсклы подряд – не случайны»

После двух поражений на старте футболисты «Ворсклы» записали в свой актив три победы подряд

03 сентября 2023, 14:51 |
361
7
Игорь ПЕРДУТА: «Три победы Ворсклы подряд – не случайны»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Защитник Игорь Пердута, который в отсутствие травмированного Владимира Чеснакова исполняет обязанности капитана «Ворсклы», в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, какие факторы повлияли на такие кардинальные изменения в выступлениях полтавской команды:

– На разгром в стартовом поединке – с «Рухом», негативно повлиял наш вылет из Лиги конференций. Если откровенно, то даже сейчас еще не понял, почему мы были такими беспомощными в повторном матче с «Дилой».

Поскольку дорога из Грузии домой забрала много сил и времени, то в поединке с «Рухом» банально были уставшими. В конце концов, проиграли мы команде, с которой придется считаться в этом сезоне всем.

– А после поражения во втором туре – от «Зари» многие эксперты считали, что рулевому Виктору Скрипнику пора уходить в отставку.

– Конечно, мы были в курсе этих разговоров и поэтому следует отдать должное клубному руководству, которое сохраняло спокойствие и до оргвыводов дело не дошло. Со своей стороны провели необходимые, как говорится, профилактические мероприятия, которые помогли, прежде всего, сплотиться.

– И все же, чем ты объяснишь, что во второй половине августа в выступлениях «Ворсклы» произошли такие разительные изменения?
– Мы как играли по схеме 1-4-2-3-1, так и играем, не претерпел каких–то кардинальных изменений и состав, разве что в последних двух поединках на позиции левого защитника действовал новобранец Корниенко, но один футболист погоды не делает.

Поэтому, убежден, что одержали три победы подряд благодаря максимальной настроенности, замечательном микроклимате в команде, когда каждый хотел сделать весомый вклад в победу. Считаю, что все наши последние успехи – заслуженные, хотя в некоторых игровых моментах не обходилось без везения. Однако это – футбол.

– Можно ли сказать, что в «Ворскле» есть острая конкуренция за место в стартовом составе?
– Отвечу так: с каждым поединком она растет, ведь сейчас за «Ворсклу» выступает большая группа молодых воспитанников местного футбола. Помогаем им советами и радует, что они прислушиваются и добавляют.

– Вспоминается, что в прошлом сезоне «Ворскла» только в пятом туре отпраздновала первую победу в УПЛ.

– Действительно, в сторону «Ворсклы» было выпущено в последнее время много критических стрел, но в отчетном чемпионате мы провели стартовый отрезок лучше, чем в прошлом сезоне. Поэтому важно не останавливаться на достигнутом и только тогда наш «конек» – умение хорошо финишировать, принесет весомые дивиденды.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Віктор Коробка
Не розумію, що робиться з Ворсклою на початку сезонів. Еврокубки провалюють котрий сезон, в УПЛ теж спочатку десь плентаються. А потім починають грати і вигризають місце "під сонцем", щоб у наступному сезоні знов наступити на ті ж граблі. Я теж, як і Пердута, і досі не зрозумів, що це було з грузинами?!
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0
Андрей Залищук
оце мене й лякає, що та цей полтавський недоклуб виграє, нех їх допускати до єврокубків
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0
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simon andre
Это мнение Пердуты ? В матче с Вересом особенно . Когда создать возле чужих ворот не чего не могут только возле своих .
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0
василь бруховський
І що вам ці дивіденди дадуть? Єврокубки? І виліт тепер вже від Фарерської, Андорської чи ще якоїсь команди.
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-1
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