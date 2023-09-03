Игорь ПЕРДУТА: «Три победы Ворсклы подряд – не случайны»

Защитник Игорь Пердута, который в отсутствие травмированного Владимира Чеснакова исполняет обязанности капитана «Ворсклы», в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, какие факторы повлияли на такие кардинальные изменения в выступлениях полтавской команды:

– На разгром в стартовом поединке – с «Рухом», негативно повлиял наш вылет из Лиги конференций. Если откровенно, то даже сейчас еще не понял, почему мы были такими беспомощными в повторном матче с «Дилой».

Поскольку дорога из Грузии домой забрала много сил и времени, то в поединке с «Рухом» банально были уставшими. В конце концов, проиграли мы команде, с которой придется считаться в этом сезоне всем.

– А после поражения во втором туре – от «Зари» многие эксперты считали, что рулевому Виктору Скрипнику пора уходить в отставку.

– Конечно, мы были в курсе этих разговоров и поэтому следует отдать должное клубному руководству, которое сохраняло спокойствие и до оргвыводов дело не дошло. Со своей стороны провели необходимые, как говорится, профилактические мероприятия, которые помогли, прежде всего, сплотиться.

– И все же, чем ты объяснишь, что во второй половине августа в выступлениях «Ворсклы» произошли такие разительные изменения?

– Мы как играли по схеме 1-4-2-3-1, так и играем, не претерпел каких–то кардинальных изменений и состав, разве что в последних двух поединках на позиции левого защитника действовал новобранец Корниенко, но один футболист погоды не делает.

Поэтому, убежден, что одержали три победы подряд благодаря максимальной настроенности, замечательном микроклимате в команде, когда каждый хотел сделать весомый вклад в победу. Считаю, что все наши последние успехи – заслуженные, хотя в некоторых игровых моментах не обходилось без везения. Однако это – футбол.

– Можно ли сказать, что в «Ворскле» есть острая конкуренция за место в стартовом составе?

– Отвечу так: с каждым поединком она растет, ведь сейчас за «Ворсклу» выступает большая группа молодых воспитанников местного футбола. Помогаем им советами и радует, что они прислушиваются и добавляют.

– Вспоминается, что в прошлом сезоне «Ворскла» только в пятом туре отпраздновала первую победу в УПЛ.

– Действительно, в сторону «Ворсклы» было выпущено в последнее время много критических стрел, но в отчетном чемпионате мы провели стартовый отрезок лучше, чем в прошлом сезоне. Поэтому важно не останавливаться на достигнутом и только тогда наш «конек» – умение хорошо финишировать, принесет весомые дивиденды.